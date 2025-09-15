$!Realiza Estrella Palacios recorrido en calles del Centro de Mazatlán y reitera invitación a fiesta del Grito de Independencia

Con la confirmación de los puntos de accesos a la zona de verbena y Plazuela República, los festejos del Grito de Independencia de esta noche están más firmes que nunca, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien alrededor del mediodía realizó los últimos recorridos de logística en el centro de la ciudad. Junto a autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Guardia Nacional y Ejército, la Presidenta Palacios supervisó los trabajos de colocación del escenario en la explanada de Palacio de Gobierno, así como el inicio de cierre de vialidades en los alrededores. Palacios Domínguez informó que los accesos de ingreso a la zona del evento serán por la calle 21 de Marzo con Aquiles Serdán, así como por Benito Juárez con José María Canizales, y estarán abiertos a partir de las 20:00 horas. En dichos puntos, elementos de seguridad estarán realizando las revisiones correspondientes.





”Estamos haciendo recorridos de logística de lo que será nuestra fiesta de Grito de Independencia hoy en la noche. Y bueno, estamos haciéndoles saber a toda la sociedad mazatleca cuáles van a ser los dos puntos de acceso para que puedan disfrutar de esta fiesta, los cuales son aquí en Benito Juárez con Canizales y el otro acceso está en la 21 de Marzo con Aquiles Cerdán”, declaró Palacios Domínguez. ”Vamos a hacer ya el cierre completo a partir de las 3 de la tarde y el acceso van a empezar a entrar a partir de las 8 de la noche, pero recalcar que la fiesta y el programa que tenemos planeado empieza a las nueve con bailes folklóricos, antojitos mexicanos y toda la verbena popular tradicional que se hace aquí”. Recordó que serán mil 500 los elementos de seguridad Municipal, Federal y Estatales que se encargarán de la vigilancia en toda la zona del centro, por lo que pidió a la ciudadanía que vengan con el mayor entusiasmo a pasar una agradable velada en compañía de sus familias.

”A todas las personas, estamos invitándolos a que vengan a esta fiesta. Ahorita que he estado haciendo recorrido, he estado viendo que hay muchos turistas; me comentaban que unos que venían de Morelos, de Monterrey, de Ciudad Juárez y de muchas partes del país como San Luis Potosí y Chiapas”. ”Tienen que traer muy buena actitud de querer estar conviviendo, siguiendo todas las recomendaciones que se tienen por parte de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Vamos a estar muy pendientes que sea una fiesta muy alegre y que sobre todo, todos los mexicanos en el país y aquí en el Mazatlán nos unamos en torno a la paz y a las celebraciones de nuestras fiestas patrias”.

AUMENTAN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ESTAN NOCHE Por otro lado, Palacios Domínguez confirmó que las 11 rutas de transporte público, tanto de la Alianza como de las Águilas del Pacífico, estarán duplicando sus camiones para que haya más unidades disponibles al final de la festividad. Se espera que sean más de 50 los transportes durante la noche. ”Es importante mencionarles que como ya ustedes saben, va a haber 11 rutas de camiones gratuitos para todas las personas que cuando termine las fiestas puedan trasladarse a sus colonias; sin embargo, estamos duplicando la capacidad de camiones que vamos a tener”.