$!Realiza familia ciclista peregrinación a la parroquia de San Judas Tadeo

La familia ciclista realizó la mañana de este domingo una peregrinación hacia la parroquia de San Judas Tadeo, a quien especialmente en estos tiempos difíciles de violencia que vive Sinaloa y Mazatlán se le pide que interceda ante Dios por la paz. “Hoy tuvimos una peregrinación de toda la familia ciclista, salieron a las siete y media allá de La Puntilla y tuvimos la misa con ellos a las 9:00 de la mañana”, dijo el párroco de dicho templo ubicado en el Fraccionamiento Sábalo Country, Horacio Hernández de la Torre. “Se trata primero de festejar a San Judas Tadeo y hacerlo con un testimonio vivo, aparte de la devoción interior, personal, hacer una manifestación dentro de la sociedad, dentro del pueblo, entonces es un recorrido que sigue por las calles como se hizo en la peregrinación motorizada, se hizo también hoy con los ciclistas”.







Precisó que en dichas peregrinaciones los participantes llevan la imagen de San Judas Tadeo, el llamado santo o abogado de las causas difíciles, para decirle a Dios que a través de su apóstol bendiga las calles, la sociedad y a las familias. “Se hizo también hoy con los ciclistas llevando la imagen de San Judas Tadeo para decirle a Dios que a través de su apóstol, su enviado, su discípulo, bendiga nuestras calles, bendiga nuestra sociedad, bendiga a nuestras familias y, desde luego, que nos ayude, nos ilumine para decirle no a satanás y minimizar hasta cierto punto con un testimonio de amor, de amistad, para minimizar la violencia y que se promueva cada día más con estos gestos la paz”, recalcó el padre Hernández de la Torre. “Es uno de los puntos principales por los que la gente busca a Dios en estos días, algo que yo observé en todas las peregrinaciones, que la gente me dice; padre hay gente que dice para qué hacer estas peregrinaciones ahorita en este tiempo cuando se siente miedo por la violencia y mucha gente dice es ahora cuando más hay que acercarnos a Dios, cuando tenemos los puntos opuestos, negativos, es cuando Dios está presente y cuando Dios nos puede ayudar”.







Por ello, dijo que de alguna manera las peregrinaciones son para pedirle a Dios que dé la paz. El párroco dio a conocer que las peregrinaciones por el novenario de San Judas Tadeo comenzaron el 19 de octubre con participación de los distintos fraccionamientos, se está rezando el rosario, se dan motivaciones y la fiesta. Fue el 19 del presente mes cuando se hizo la primera misa del novenario a las 18:30 horas, y el pasado viernes fue por todos los trabajadores del transporte en sus diferentes modalidades para querer manifestar a San Judas Tadeo o a su patrono la alegría y la paz que se pide a Mazatlán. Este año se suspendió la peregrinación de motociclistas, pero sí se realizó la bendición de cascos a la que acudieron muchos motociclistas, y fue la misa para ellos. Dio a conocer que este año también se suspendió la cabalgata porque fue muy prematuro el permiso que les dieron para ello, pero sí se va a hacer la peregrinación a pie que comenzará a las 8:00 horas del 28 de octubre, en el atrio de la iglesia de Villa Unión, para llegar a la parroquia de San Judas Tadeo en Mazatlán a las 17:30 horas y se oficiará la misa para todos los peregrinos.



