$!Realiza Fiscalía General de Sinaloa investigación por derrame en presa de jales de mina Santa Fe, en Rosario

A raíz de que se tuvo conocimiento del fallecimiento de uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados por el derrame de la presa de jales en la mina Santa Fe, en el municipio del Rosario, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación, informó el Vicefiscal en el sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

“Nosotros tenemos una investigación, desconozco si la Fiscalía General de la República también haya abierto alguna indagatoria por algún hecho que ellos consideran, pero nosotros desde que tuvimos el conocimiento del fallecimiento, de la localización sin vida de uno de los mineros, pues abrimos una investigación”, añadió Aguayo Roacho en entrevista este lunes.

“Hemos estado recabando por ahí datos de prueba relacionados con ese lamentable hecho para establecer en la medida de las probabilidades técnicas qué fue lo que sucedió, aquí sería por la muerte de esta persona, del minero, del fallecimiento de él, pudiéramos considerarlo preliminarmente como un tema accidental, un homicidio culposo accidental, fallece una persona derivado de probablemente infringir deberes de cuidado en el tema exclusivo técnico del campo minero, tendríamos que revisar esa parte”.

Precisó que el trabajador minero fallecido es Abraham Aguilera Aguilera, originario del estado de Guanajuato, el cual ya fue identificado y entregado a sus familiares.

“Ya fue identificado, tuvimos que agotar pruebas de ADN con la familia por el estado en que se encontraba el cuerpo, para tener la mayor certeza, sobre todo porque había pendientes, todavía está uno sin localizar, entonces lo que se buscó es tener la certeza de que sí se trataba de él”, añadió el Vicefiscal en entrevista.