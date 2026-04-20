$!Realiza Fiscalía General de Sinaloa investigación por derrame en presa de jales de mina Santa Fe, en Rosario

A raíz de que se tuvo conocimiento del fallecimiento de uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados por el derrame de la presa de jales en la mina Santa Fe, en el municipio del Rosario, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación, informó el Vicefiscal en el sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.
“Nosotros tenemos una investigación, desconozco si la Fiscalía General de la República también haya abierto alguna indagatoria por algún hecho que ellos consideran, pero nosotros desde que tuvimos el conocimiento del fallecimiento, de la localización sin vida de uno de los mineros, pues abrimos una investigación”, añadió Aguayo Roacho en entrevista este lunes.
“Hemos estado recabando por ahí datos de prueba relacionados con ese lamentable hecho para establecer en la medida de las probabilidades técnicas qué fue lo que sucedió, aquí sería por la muerte de esta persona, del minero, del fallecimiento de él, pudiéramos considerarlo preliminarmente como un tema accidental, un homicidio culposo accidental, fallece una persona derivado de probablemente infringir deberes de cuidado en el tema exclusivo técnico del campo minero, tendríamos que revisar esa parte”.
Precisó que el trabajador minero fallecido es Abraham Aguilera Aguilera, originario del estado de Guanajuato, el cual ya fue identificado y entregado a sus familiares.
“Ya fue identificado, tuvimos que agotar pruebas de ADN con la familia por el estado en que se encontraba el cuerpo, para tener la mayor certeza, sobre todo porque había pendientes, todavía está uno sin localizar, entonces lo que se buscó es tener la certeza de que sí se trataba de él”, añadió el Vicefiscal en entrevista.
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente en su momento, la tarde del pasado 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales de la mina Santa Fe, ubicada cerca del poblado de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, en la zona serrana del municipio del Rosario, por lo que los residuos ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir y 4 quedaron atrapados.
En un operativo de búsqueda y rescate de instancias federales y estatales, con apoyo de grupos de rescate, de personal de la propia mina y de minas de otras entidades el 29 de marzo se logró la localización y rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario del estado de Michoacán.
El 7 de abril se localizó a Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, originario del estado de Durango, quien fue rescatado con vida al día siguiente para ser trasladado al Hospital General de Mazatlán, donde horas después fue dado de alta.
Cerca de las 00:30 horas del mismo 8 de abril se reportó el hallazgo sin vida del trabajador minero Abraham Aguilera Aguilera, originario del estado de Guanajuato, quien fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán y tras su identificación mediante prueba de ADN fue entregado a sus familiares para darle sepultura.
Sin embargo, a 26 días del derrame, aún no ha sido localizado el trabajador Isidro Beltrán, originario del estado de Hidalgo.
El Vicefiscal en la zona sur del estado precisó que dentro de la carpeta de investigación que inició la FGES también considera a Cástulo Colín, Zapata Nájera e Isidro Beltrán.
“Sí, por supuesto ellos también se consideran dentro de la investigación como víctimas también de este evento, finalmente quedaron atrapados por varios días poniéndose en riesgo su vida, su salud y bueno, ellos por supuesto que también formas parte de este hecho global en donde probablemente se buscará entrevistarlos, hemos privilegiado que se atienden médicamente, que se restablezcan y pues eventualmente nosotros habremos de entrevistarlos y buscar conocer mayormente qué fue lo que pasó”, dijo el Vicefiscal.
“Estamos ahí al pendiente del llamado de las autoridades que están en el lugar para cualquier situación (si localizan al cuatro minero que aún sigue atrapado)”.