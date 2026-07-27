$!Realiza Guardia Nacional exposición de vehículos y equipo en Glorieta Sánchez Taboada, en Mazatlán

La Guardia Nacional realizó este lunes una exposición de vehículos y equipo a personas mazatlecas y turistas en la Glorieta “General Rodolfo Sánchez Taboada”, como parte de sus actividades de cercanía y proximidad con la ciudadanía. “Nos encontramos ahorita en este stand demostrativo de vehículos y equipo para conocimiento de la población”, dijo el Capitán Primero Guardia Nacional, Bernardo Pretelín de la Maza durante la exposición en dicho lugar también conocido como la explanada del Clavadista, en el Paseo Claussen, frente al Cerro de la Nevería.







De las 10:00 a las 14:00 horas, se mostraron vehículos que se emplean para la seguridad y protección en carreteras, además de una cuatrimoto que se utiliza para recorridos turísticos en la playa y el malecón. En la exposición también participaron el Sargento Justo y la Sargento Paz, personajes que representan a dicha institución federal. Ante turistas y mazatlecos que acudieron al lugar también fueron mostrados una camioneta pick up Silverado para el transporte de personal de campo y una motocicleta BMW.







