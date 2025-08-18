$!Realiza Jumapam trabajos de reparación a la red de alcantarillado en el cruce de avenidas Santa Rosa y Jabalíes

Luego de que algunos vecinos de Infonavit Jabalíes y Colonia Burócrata se quejaran de un socavón de suelo en el cruce de avenidas Santa Rosa y Jabalíes, personal de Jumapam acudió al lugar para realizar los trabajos y mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado de dicha zona.

Fue durante la mañana de este lunes cuando gente de Jumapam llegó al sitio con una máquina retroexcavadora para terminar de excavar esa parte del suelo y comenzar a sacar todo el lodo, tierra y grava del interior del pozo. Al lugar también llegó un camión de volteo con materiales.

Momentos más tarde, se comenzaron a realizar los trabajos de interconexión de nuevas tuberías para solucionar el problema que había representado un colapso en el subcolector de 12 pulgadas de diámetro; así lo informaba Jumapam a través de un comunicado.

Añadieron que el objetivo de la obra fue devolverle a ese sector la óptima conducción de las aguas residuales que ahí se generan, con la rehabilitación de un tramo de 12 metros lineales.