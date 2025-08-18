$!Realiza Jumapam trabajos de reparación a la red de alcantarillado en el cruce de avenidas Santa Rosa y Jabalíes

Luego de que algunos vecinos de Infonavit Jabalíes y Colonia Burócrata se quejaran de un socavón de suelo en el cruce de avenidas Santa Rosa y Jabalíes, personal de Jumapam acudió al lugar para realizar los trabajos y mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado de dicha zona.
Fue durante la mañana de este lunes cuando gente de Jumapam llegó al sitio con una máquina retroexcavadora para terminar de excavar esa parte del suelo y comenzar a sacar todo el lodo, tierra y grava del interior del pozo. Al lugar también llegó un camión de volteo con materiales.
Momentos más tarde, se comenzaron a realizar los trabajos de interconexión de nuevas tuberías para solucionar el problema que había representado un colapso en el subcolector de 12 pulgadas de diámetro; así lo informaba Jumapam a través de un comunicado.
Añadieron que el objetivo de la obra fue devolverle a ese sector la óptima conducción de las aguas residuales que ahí se generan, con la rehabilitación de un tramo de 12 metros lineales.
Es por eso que pasadas las 12:00 horas del día iniciaron con el rellenado del pozo y posterior colado en el cemento.
Locatarios de negocios aledaños al cruce entre Santa Rosa y Jabalíes, afirmaron que dicho socavón se había formado debido a las lluvias de la semana pasada, así como a los trabajos de bacheo que había realizado el personal de Jumapam previamente. El pozo había estado cerrado con vallas de preocupación desde entonces.
Antes estos trabajos que duraron casi todo el día lunes, el cruce vial se mantuvo parcialmente reducido para los automóviles y motociclistas que transitaban por la zona, por lo que varios de éstos tuvieron que buscar rutas alternas o avanzar con precaución, calma y paciencia, ya que por momentos el tráfico se puso muy concurrido.
En la avenida Jabalíes ya se había realizado algunos trabajos de rehabilitación e interconexión de nuevas tuberías hace algunos días, por lo que también esta zona cuenta con vallas de precaución y algunos montones de tierra y grava que aún no retiran del lugar.