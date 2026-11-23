Este lunes comenzaron los trabajos para resolver el derrame de aguas negras en la colonia Burócrata y por ello un tramo de la Avenida Santa Rosa fue habilitado en doble sentido para la circulación vehicular.

La reparación de un tramo de la red de drenaje se realiza a un costado de un canal que corre paralelo a las vías del tren, por lo que para ello el sentido de sur a norte de la Avenida Santa Rosa fue cerrado a la circulación vehicular en el tramo de la Avenida Mazatlán hasta las vías del ferrocarril.

Se prevé que los trabajos de reparación del ducto dañado terminen este mismo lunes para solucionar el derrame y se pueda restablecer la circulación normal en la avenida en mención en ambos sentidos, dijo personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el lugar.