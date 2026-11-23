Este lunes comenzaron los trabajos para resolver el derrame de aguas negras en la colonia Burócrata y por ello un tramo de la Avenida Santa Rosa fue habilitado en doble sentido para la circulación vehicular.
La reparación de un tramo de la red de drenaje se realiza a un costado de un canal que corre paralelo a las vías del tren, por lo que para ello el sentido de sur a norte de la Avenida Santa Rosa fue cerrado a la circulación vehicular en el tramo de la Avenida Mazatlán hasta las vías del ferrocarril.
Se prevé que los trabajos de reparación del ducto dañado terminen este mismo lunes para solucionar el derrame y se pueda restablecer la circulación normal en la avenida en mención en ambos sentidos, dijo personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el lugar.
Pidió paciencia a los conductores que transitan por ese lugar en este día en que una parte de la avenida fue habilitada en doble sentido.
Durante un recorrido por el lugar se vio a personal trabajando con maquinaria pesada para reparar la parte de la red de drenaje dañada, en tanto que el tráfico vial se congestionaba por la parte habilitada en doble sentido, pero fluía poco a poco.
La mañana del pasado viernes, un grupo de vecinos y padres de familia de un plantel educativo de la zona se manifestaron en la Avenida Santa Rosa para exigir la reparación de una fuga de aguas negras hacia Mariano Abasolo, por lo que fueron atendidos por titulares de tres gerencias de esa paramunicipal, quienes les mostraron el plan de trabajo para rehabilitar la red de drenaje en ese lugar.
Las labores se realizan este lunes y los trabajadores no se irán hasta concluirlas, y se espera que sea este mismo día, expresó el personal consultado en ese lugar.