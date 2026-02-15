$!Realiza la Semar simulacro de rescate frente al Monumento al Pescador

Elementos de la Secretaria de Marina Armada de México realizaron la tarde de este domingo un simulacro de rescate acuático frente al Monumento al Pescador, mientras miles de personas esperan ya el inicio del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.
Fue cerca de las 15:35 horas cuando inició el ejercicio con la participación de un helicóptero y dos lanchas de la Cuarta Región Naval, mientras tras un buque de la misma institución vigilaba a lo lejos.
Mientras las lanchas se retiraban, el helicóptero siguió sobrevolando la bahía, todo lo cual se convirtió en un atractivo más para mazatlecos y turistas.
En estas acciones participaron binomios caninos y personal de la Estación de Búsqueda y Rescate con sede en este puerto.