A través de un comunicado, la institución señaló que este acto fue presidido por el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Sergio Reyes Rodríguez, en compañía de autoridades navales, civiles y militares, quienes fueron testigos de la entrega de las cartillas liberadas.

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que este sábado se llevó a cabo en Mazatlán la “Ceremonia de Liberación de Cartillas de los Marineros del Servicio Militar Nacional Clase 2007, Remisos y Mujeres Voluntarias”, para quienes cumplieron con su adiestramiento y deberes como ciudadanos mexicanos.

Durante este significativo suceso a nivel nacional se liberaron las Cartillas de 100 marineros del Servicio Militar Nacional y una Cartilla de Mujeres Voluntarias, en los Centros de adiestramiento de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional, quienes realizaron su Servicio Militar Nacional en instalaciones navales del 14 de febrero al 9 de mayo.

Con dicha acción, adquirieron conocimientos básicos de adiestramiento militar, Derechos Humanos, Legislación Naval y Ética Naval, materias que fortalecen el respeto a los símbolos patrios y el rescate de los valores cívico-militares; logrando la superación personal basada en el honor, deber, lealtad y patriotismo, se indicó en un comunicado.

“El propósito del Servicio Militar Nacional es capacitar a los conscriptos, para desarrollar en ellos las habilidades, valores y virtudes, que les permitan ser ciudadanos útiles, instruyéndolos con los conocimientos básicos de un adiestramiento que corresponde a la doctrina naval vigente”, agregó la institución.

“De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, coadyuva en el adiestramiento y capacitación del personal de Marinería del Servicio Militar Nacional, contribuyendo a fortalecer sus virtudes y fomentado su crecimiento como ciudadanos ejemplares al Servicio de México”.