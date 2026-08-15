$!Realiza Marina jornada de entrenamiento de rescate en Playa Gaviotas de Mazatlán

Con el propósito de reforzar los protocolos de reacción y salvamento en el mar, la Secretaría de Marina llevó a cabo este sábado un entrenamiento de rescate de hombre al agua en la zona de Playa Gaviotas.
La práctica demostrativa y de capacitación se llevó a cabo en punto de las 11:00 horas, con la activación del sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México, así como la participación de personal especializado y una embarcación tipo Defender.
José Eduardo Aguirre Solano, primer maestre del Cuerpo General Técnico en Búsqueda y Rescate Marítimo, explicó que el ejercicio consistió en simular la presencia de una persona en riesgo dentro del agua para poner en marcha los procedimientos de intervención.
“Tenemos un simulacro de una persona en el agua. Se va a activar el sistema de búsqueda y rescate, donde una embarcación tipo Defender, encargada de las operaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, realizará el salvamento junto con nadadores de rescate de superficie”, comentó.
El entrenamiento forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en peligro la vida de bañistas, turistas, pescadores y prestadores de servicios náuticos.
En esta jornada, Aguirre Solano informó que la Secretaría de Marina mantiene desplegados alrededor de 200 elementos como parte del Operativo Salvavidas Verano 2026, vigente del 30 de junio al 30 de agosto donde el personal naval ha efectuado aproximadamente 40 rescates de personas de ambos sexos y diferentes edades, además de brindar alrededor de 70 atenciones médicas a bañistas y turistas.
El primer maestre, detalló que, pese a las condiciones de mar de fondo registradas frente a las costas de Mazatlán, hasta el momento no se han presentado incidentes relacionados con este fenómeno y se mantiene saldo blanco.
Asimismo, aclaró que, aunque el operativo de verano tiene una duración determinada, el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México se mantiene disponible las 24 horas, durante los 365 días del año.
El elemento marítimo mencionó que el operativo cuenta con cuatro puestos distribuidos en diferentes puntos de la costa mazatleca, siendo estos uno en la Piedra, otro más en Playa Gaviotas, así como en la zona del Hotel El Cid y Playa Cerritos.
Aguirre Solano señaló que cada puesto se encuentra integrado por salvavidas capacitados por la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazatlán, además de personal de Sanidad Naval para brindar atención médica y elementos de Infantería de Marina encargados de las labores de seguridad.
“Cada uno está conformado por personal de salvavidas de playa adiestrado por la Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de la Secretaría de Marina de Mazatlán, personal de Sanidad Naval para realizar los apoyos médicos y personal de seguridad de Infantería de Marina”, declaró.
Ante la presencia de mar de fondo, la Secretaría de Marina exhortó a bañistas, pescadores y prestadores de servicios turísticos a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y acatar las indicaciones de las autoridades.
El dirigente de rescate marítimo, recordó que el banderín rojo significa que la playa se encuentra restringida para ingresar al mar, el amarillo llama a extremar precauciones, mientras que el verde indica que existen condiciones favorables para bañarse.
También recomendó a los visitantes mantenerse hidratados, utilizar protector solar, evitar ingresar al agua después de consumir bebidas alcohólicas o alimentos y mantener bajo vigilancia permanente a niñas, niños y personas vulnerables.
Finalmente, Aguirre Solano señaló que la Marina trabaja de manera coordinada con Protección Civil, el Escuadrón de Salvamento Acuático y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir incidentes y salvaguardar la vida humana en el mar.