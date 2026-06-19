$!Realiza Marina proximidad social con estudiantes y ciudadanos en Mazatlán

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, participó simultáneamente en dos eventos relativos a las “Jornadas de Paz” en Mazatlán. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que, en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, se recibió a seis docentes y 123 alumnos de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia, mismos que cursan el tercer grado, los cuales pudieron apreciar la exposición por parte de elementos pertenecientes al BIM-441 que constó de dos vehículos tipo “Escualo”, armamento, material y equipo táctico.









Asimismo, se contó con la participación de elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán y de la Sección Canina, además de realizó un recorrido dentro de los buques ARM “Isla María Madre” y ARM “Bonampak”, donde se realizó una proyección de videos ilustrativos del Sistema de Búsqueda y Rescate, de la Universidad Naval y de las unidades de superficie. De igual manera, personal perteneciente al BIM-441 y BIM-442, participaron con un módulo de exposición en el Polideportivo del poblado de Villa Unión, en Mazatlán.







Durante el evento, los habitantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el personal naval, conocer los uniformes oficiales, así como el equipo táctico y de radiocomunicación empleados en las diversas actividades de seguridad que realiza la Institución. De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coadyuvancia con autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúa realizando actividades de proximidad social con la comunidad estudiantil y el personal civil, como parte del Plan Nacional de Atención a las Causas y de las Jornadas de Paz Nacionales, del Gobierno de México.