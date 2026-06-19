Mazatlán
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Jornadas de Paz

Realiza Marina proximidad social con estudiantes y ciudadanos en Mazatlán

Elementos de la Armada de México realizaron exhibiciones de equipo táctico, recorridos en buques y actividades de proximidad social con estudiantes y habitantes de Villa Unión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/06/2026 19:37
19/06/2026 19:37

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, participó simultáneamente en dos eventos relativos a las “Jornadas de Paz” en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que, en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, se recibió a seis docentes y 123 alumnos de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia, mismos que cursan el tercer grado, los cuales pudieron apreciar la exposición por parte de elementos pertenecientes al BIM-441 que constó de dos vehículos tipo “Escualo”, armamento, material y equipo táctico.

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Asimismo, se contó con la participación de elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán y de la Sección Canina, además de realizó un recorrido dentro de los buques ARM “Isla María Madre” y ARM “Bonampak”, donde se realizó una proyección de videos ilustrativos del Sistema de Búsqueda y Rescate, de la Universidad Naval y de las unidades de superficie.

De igual manera, personal perteneciente al BIM-441 y BIM-442, participaron con un módulo de exposición en el Polideportivo del poblado de Villa Unión, en Mazatlán.

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Durante el evento, los habitantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el personal naval, conocer los uniformes oficiales, así como el equipo táctico y de radiocomunicación empleados en las diversas actividades de seguridad que realiza la Institución.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coadyuvancia con autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúa realizando actividades de proximidad social con la comunidad estudiantil y el personal civil, como parte del Plan Nacional de Atención a las Causas y de las Jornadas de Paz Nacionales, del Gobierno de México.

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