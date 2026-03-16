$!Realiza Obras Públicas limpieza y desazolve de canales en Mazatlán ante la próxima temporada de lluvias

Ante la próxima temporada de lluvias, la Dirección de Obras Públicas Municipales ha intensificado los trabajos de limpieza y desazolve de canales en Mazatlán para prevenir inundaciones.

De enero a la fecha se han atendido 24 canales en los que se han realizado trabajos de limpieza y desazolve en 9.15 kilómetros, como parte de un programa permanente que impulsa la actual administración municipal para mantener en buenas condiciones la infraestructura pluvial, informó el titular de dicha dependencia, Martín Gallardo Noriega, de acuerdo con un comunicado de prensa del Gobierno Municipal, con fecha del 16 de marzo.

“Detalló que esta semana cuadrillas de la dependencia, con el apoyo de retroexcavadoras, realizaron labores de desazolve y retiro de basura y sedimentos en canales ubicados en los asentamientos de Pradera Dorada, Presas del Valle y Villas del Sol, así como a la altura del Conalep 1”, agregó el comunicado.