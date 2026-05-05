$!Realiza personal de la Marina recorridos de vigilancia y disuasión en motocicleta en Mazatlán

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que como parte de las estrategias permanentes, la Cuarta Región Naval, desplegó dos vehículos, seis motocicletas, así como 13 elementos de Infantería de Marina, a fin de efectuar patrullajes en las zonas turísticas de esta ciudad y puerto.

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval en coordinación Interinstitucional informa que, ayer lunes se puso en marcha un despliegue operativo especializado motorizado, con el fin de fortalecer los recorridos de vigilancia y disuasión en las principales vías de Mazatlán.

Estas acciones tienen como objetivo principal elevar la presencia naval para la prevención del delito y coadyuvar en el mantenimiento del Estado de Derecho, por lo cual, durante los recorridos, se realizó la inspección de 18 personas y ocho motocicletas, lo anterior a fin de limitar la movilidad de la delincuencia organizada, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar un entorno seguro para la ciudadanía.

Es importante destacar que el personal asignado a estas tareas cuenta con capacitación continua, lo que permite una respuesta ágil y efectiva en entornos urbanos y de alta afluencia. Asimismo, todas las operaciones se ejecutan en estricto apego a los Derechos Humanos.

Con la implementación de estas tácticas de movilidad, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad de las familias sinaloenses, así como de los turistas nacionales y extranjeros que visitan este importante destino turístico.