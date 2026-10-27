$!Realiza Secretario de la Defensa Nacional este martes visita de supervisión de tropas en Mazatlán

El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, realizó este martes una visita de supervisión de tropas de la jurisdicción de la Tercera Región Militar y sostuvo reuniones con mandos territoriales de dicha dependencia federal.
“El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares”, informó el gabinete de Seguridad de el Gobierno de México en su cuenta de la red social X. “El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense”.
De acuerdo con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el titular de la Sedena visitó este martes a Mazatlán, pero la dependencia federal no informó oficialmente de esta visita hasta poco después de las 17:00 horas que lo hizo el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X, antes Twitter.
El 27 de octubre de 2026, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares.El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.— @Defensamx (@Defensamx1)
October 28, 2026
El 27 de octubre de 2026, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares.El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.
“Ahorita mismo están en reunión de seguridad, esto ya fue anunciado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Gabinete de Seguridad Federal estará en Sinaloa”, expresó Palacios Domínguez tras condenar el abandono de un resto humano en el Palacio Municipal la mañana de este 27 de octubre.
“El día de hoy aquí en Mazatlán se encuentra el Secretario de la Defensa, el General Trevilla reforzando la coordinación con los mandos y el despliegue territorial”.
El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares. El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX)
October 28, 2026
El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares. El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.
Sin embargo, en las instalaciones de la Tercera Región Militar, con sede en este puerto, no se vio algún movimiento inusual como en anteriores ocasiones en que viene el titular de la Sedena o los integrantes del Gabinete de Seguridad federal.
Personal de Comunicación Social de la Tercera Región Militar no contestó llamadas ni se informó de esta visita.
Este miércoles 28 de octubre también se contempla la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tanto a Culiacán como a Mazatlán.
Lo que sí se vio este 27 de octubre fue la instalación de un retén de elementos de la SSPC en la Avenida Juan Pablo II, cerca de las instalaciones de la Tercera Región Militar, cuya jurisdicción abarca los estados de Sinaloa y Durango.
También permaneció un retén de la Secretaría de Marina en la Avenida Río Piaxtla, casi en el cruce con la Avenida Juan Pablo II.
En tanto que personal del Ejército Mexicano instaló un retén en la Avenida Río Piaxtla, en el cruce con la Avenida Circunvalación, a cerca de una cuadra donde la mañana de este mismo martes fue asesiando un joven en la colonia Independencia.
La visita del titular de la Sedena realizó horas después de que fue abandonada una cabeza humana dentro de una hielera y un mensaje en el Palacio Municipal de Mazatlán, pese al despliegue de más de 9 elementos de Fuerzas Federales y policiales de los tres niveles de gobierno.