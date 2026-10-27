$!Realiza Secretario de la Defensa Nacional este martes visita de supervisión de tropas en Mazatlán

El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, realizó este martes una visita de supervisión de tropas de la jurisdicción de la Tercera Región Militar y sostuvo reuniones con mandos territoriales de dicha dependencia federal.

“El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares”, informó el gabinete de Seguridad de el Gobierno de México en su cuenta de la red social X. “El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense”.

De acuerdo con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el titular de la Sedena visitó este martes a Mazatlán, pero la dependencia federal no informó oficialmente de esta visita hasta poco después de las 17:00 horas que lo hizo el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X, antes Twitter.