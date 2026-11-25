Personal de la Secretaría de Marina Armada de México realizó cerca del mediodía de este miércoles una demostración de rescate acuático frente al Monumento al Pescador, con el apoyo de un helicóptero y una embarcación. Fue poco después de las 12:00 horas cuando en dicho lugar se desplegaron elementos de la Semar, mientras que una lancha de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate se posicionó en la bahía frente a donde confluyen las avenidas Del Mar y Gutiérrez Nájera, así como el Paseo Claussen.

Momentos después, un helicóptero de la misma dependencia federal recorrió toda la bahía y dio vuelta hasta la Zona Dorada para retornar al punto donde se encontraba la embarcación de la Ensar, que ya hacía señas de auxilio con humo de color naranja, para dar inicio a la demostración. Uno a uno los rescatistas de la Armada de México fueron descendiendo al sitio donde se encontraban las personas que ocupaban "apoyo para ser rescatadas" y fueron subidas en canastillas a la aeronave de ala rotativa.

La demostración llamó la atención de varias personas, mazatlecas y turistas, quienes con sus teléfonos celulares tomaron fotografías o videos del simulacro de rescate. Aunque la Semar, a través de la Cuarta Región Naval, no realizó invitación a personal de medios de comunicación para dar cobertura al ejercicio, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal difundió minutos antes del ejercicio que si se veía el sobrevuelo de un helicóptero de la Armada de México en el Paseo Olas Altas era por la realización de un somulacro en el mar, no alguna otra acción.