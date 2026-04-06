$!Realiza Villa Unión su tradicional desfile del Carnaval ‘Que suene la banda’

VILLA UNIÓN._ En un ambiente de alegría, tradición y orgullo, habitantes de la sindicatura de Villa Unión disfrutaron del gran desfile de Carnaval 2026 “Que suene la banda”, en su edición número 86, consolidado como una de las festividades más emblemáticas de la región. A través de un comunicado, se informó que el desfile se llevó a cabo ayer domingo a partir de las 17:00 horas, el último día de Semana Santa.





Este desfile, que de nuevo ocasionó caos vial, ya que se realizó justo durante el éxodo de vacacionistas, el cual contó con la presencia del Oficial Mayor, Ángel Fernando Arballo Quintero, quien asistió en representación de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez. El desfile recorrió las principales calles de la comunidad, donde cientos de familias se dieron cita para admirar las coloridas carrozas alegóricas, comparsas y espectáculos que llenaron de vida la celebración, destacando el talento y la creatividad local.



