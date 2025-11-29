$!Realizan 22 esterilizaciones y dos mascotas hallan un hogar verdadero en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 22 esterilizaciones se realizaron y dos mascotas encontraron nuevo hogar, durante la jornada de adopción y esterilización número 11 del programa “Huellitas del Bienestar”, realizada este sábado en el Parque Central de Mazatlán. De acuerdo con un comunicado, decenas de personas participaron en los servicios gratuitos dirigidos al bienestar de perros y gatos.

Durante la jornada, se realizaron 22 esterilizaciones, con lo que el programa alcanzó un total de 6 mil 043 intervenciones desde su inicio. En materia de adopciones, los perritos “Jack” y “Yaya” encontraron un nuevo hogar, sumando 60 adopciones a través de esta iniciativa.