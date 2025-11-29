Mazatlán
Realizan 22 esterilizaciones y dos mascotas hallan un hogar verdadero en Mazatlán

El Gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, realiza adopciones y esterilizaciones para promover la tenencia responsable y reducir el abandono animal
29/11/2025 17:39
MAZATLÁN._ Un total de 22 esterilizaciones se realizaron y dos mascotas encontraron nuevo hogar, durante la jornada de adopción y esterilización número 11 del programa “Huellitas del Bienestar”, realizada este sábado en el Parque Central de Mazatlán.

De acuerdo con un comunicado, decenas de personas participaron en los servicios gratuitos dirigidos al bienestar de perros y gatos.

Durante la jornada, se realizaron 22 esterilizaciones, con lo que el programa alcanzó un total de 6 mil 043 intervenciones desde su inicio.

En materia de adopciones, los perritos “Jack” y “Yaya” encontraron un nuevo hogar, sumando 60 adopciones a través de esta iniciativa.

Además, se llevaron a cabo actividades lúdicas y una charla informativa sobre tenencia responsable, dirigida a los asistentes.

El objetivo central de “Huellitas del Bienestar” es fomentar la tenencia responsable, el control poblacional y el bienestar de los “peluditos”, evitando que más animales sean abandonados en las calles.

