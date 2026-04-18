$!Realizan autoridades y voluntarios nueva limpieza de playas en conmemoración al Día de la Madre Tierra

La limpieza se dio a la altura del monumento a los Lobos Marinos, donde el personal de Operadora y Administradora de Playa, Obras Públicas, IMDEM y Servicios Públicos se organizaron en cuadrillas para levantar los residuos y desechos de la arena, evitando así que éstos se propaguen al mar.

Bajo la premisa de conmemorar el próximo Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), el Gobierno de Mazatlán llevó a cabo este sábado una nueva jornada del programa “Mazatlán te quiero Limpio”, en el que decenas de voluntarios y algunos funcionaron recogieron basura de las playas del malecón.

Previo al arranque de la actividad, la Alcaldesa Estrella Palacios expresó un discurso de agradecimiento a los presentes por sumarse al programa, donde destacó que gracias a su esfuerzo se han logrado retirar Mil 473 metros cúbicos de desechos sólidos, equivalentes a más de 44 mil costales de basura.

“Más allá de los números, lo que más importa aquí es lo que estamos sembrando; es decir, una nueva cultura de corresponsabilidad al entender que el espacio público es de todas y todos, y que cuidarlo no es tarea de unos cuantos sino que es un compromiso compartido de todos”, dijo Palacios Domínguez.

“Amamos Mazatlán por su gente, por su calidez, por su energía y por nuestra solidaridad. Por eso sigamos haciendo de esta jornada un hábito que se refleje todos los días, no solamente en estos espacios sino también en las colonias, en sus casas, en cada comunidad y en cada rincón de nuestro Mazatlán”, agregó.

Se mencionó también que las cuadrillas de Jumapam realizaron otra limpieza aparte en las colonias 12 de Mayo y Casas Económicas, respaldando el compromiso del Gobierno Municipal con el cuidado del entorno urbano y natural, pues cabe recordar que el fin de “Mazatlán te quiero Limpio” es llevar a cabo acciones de limpieza y saneamiento en zona de playa y colonias.

En la actividad hizo acto de presencia la Reina Infantil del Carnaval, Eileen Cruz, quien alentó a los niños y niñas de Mazatlán a no tirar basura en las calles y sumarse a los programas de limpieza que protejan el medio ambiente.