Bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participan elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno se realiza la tarde de este lunes la reapertura del Paseo de las Estrellas en el Paseo Claussen, frente al Cerro de la Nevería, en Mazatlán.
El evento estaba programado para iniciar a las 17:00 horas, por lo que desde horas antes este tramo del Paseo costero, frente al Monumento a la Mujer Mazatleca, fue cerrado a la circulación vehicular.
El único acceso al público es a la altura de la calle Ángel Flores.
La seguridad de las decenas de personas asistentes está a cargo de elementos de la Secretaria de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, entre otras.
En esta reapertura se develarán las estrellas de la Banda MS y del compositor Horacio Palencia.