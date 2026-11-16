Bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participan elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno se realiza la tarde de este lunes la reapertura del Paseo de las Estrellas en el Paseo Claussen, frente al Cerro de la Nevería, en Mazatlán.

El evento estaba programado para iniciar a las 17:00 horas, por lo que desde horas antes este tramo del Paseo costero, frente al Monumento a la Mujer Mazatleca, fue cerrado a la circulación vehicular.