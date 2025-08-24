$!Realizan Bazar de Emprendedores, en el Parque Ciudades Hermanas

MAZATLÁN._ Ofreciendo a los asistentes sus productos de alimentos, artesanías y souvenirs o recuerdos, la tarde-noche de este domingo se realiza en el Parque Ciudades Hermanas, en este puerto, el Bazar de Emprendedores “Sabe a Mazatlán”.

“Tenemos 80 participantes, son giros de alimentos, artesanías y recuerdos, en el tenor de fomentar el comercio y el emprendimiento”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza.

Agregó que en esta ocasión apoyó en la realización el Instituto Municipal de la Juventud quien participa con cerca de 30 emprendedores jóvenes en este bazar que se lleva a cabo de las 4:00 de la tarde a las 9:00 de la noche, el acceso es totalmente gratuito y así se estará realizando este tipo de eventos para que los emprendedores se pongan en contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y participen en futuras ediciones.