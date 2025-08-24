$!Realizan Bazar de Emprendedores, en el Parque Ciudades Hermanas

MAZATLÁN._ Ofreciendo a los asistentes sus productos de alimentos, artesanías y souvenirs o recuerdos, la tarde-noche de este domingo se realiza en el Parque Ciudades Hermanas, en este puerto, el Bazar de Emprendedores “Sabe a Mazatlán”.
“Tenemos 80 participantes, son giros de alimentos, artesanías y recuerdos, en el tenor de fomentar el comercio y el emprendimiento”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza.
Agregó que en esta ocasión apoyó en la realización el Instituto Municipal de la Juventud quien participa con cerca de 30 emprendedores jóvenes en este bazar que se lleva a cabo de las 4:00 de la tarde a las 9:00 de la noche, el acceso es totalmente gratuito y así se estará realizando este tipo de eventos para que los emprendedores se pongan en contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y participen en futuras ediciones.
“Nosotros hacemos la invitación abierta a cualquiera que quiera participar y que quiera venir a consumir y apoye a la economía local de sus emprendedores, el objetivo es generar fuentes de empleos, que se reactive la economía y que el emprendimiento florezca”, reiteró Zamudio Garza.
“Vamos a buscar otros espacios para estarlo haciendo, estarlo moviendo, pero la intención es estar haciendo al menos uno una vez al mes”, reiteró.
“Invitar a toda la ciudadanía a que venga, que disfrute de los alimentos, que consuma las artesanías que aquí están vendiendo los emprendedores, tenemos capacitaciones también en el Programa de Desarrollo Emprendedor los jueves a las 11:00 de la mañana en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional”.
En el Bazar los emprendedores ofrecen desde artesanías como ropa, bolsas de mano, zapatos y huaraches, recuerdos de artesanías y alimentos como tacos, empanadas, cocadas, nieves y aguas frescas, entre otros.
En esta ocasión en el Bazar que se realiza en el Parque Ciudades Hermanas, ubicado entre el Paseo Claussen y la Avenida General Ignacio Zaragoza, también participan el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 132 y el Instituto de Educación y Progreso para promover los servicios que ofrecen dichas instituciones, se dio a conocer en el lugar.