En la cena con causa “Maravillas del Océano”, realizada la noche del jueves en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, se anunció que la Fundación Letty Coppel construirá un nuevo Centro de Asistencia Social en este puerto, con una inversión de 20 millones de pesos. En su mensaje en el evento realizado frente a la Pecera Oceánica, la presidenta de dicha Fundación, Letty Coppel, agradeció a los presentes y a todos los que han colaborado de distintas formas con la Fundación Letty Coppel.

“Quiero agradecer al equipo del Gran Acuario Mazatlán que nos brindaron las facilidades para poder llevar a cabo este gran evento con causa, también le quiero dar las gracias a todo mi equipo que forma parte de la Fundación”, añadió Letty Coppel en su mensaje en la cena benéfica a la que asistieron empresarios, políticos y familias mazatlecas. “A lo largo de mi vida me he permitido aprender a valorar cada acción, recibir el aprendizaje más puro y noble que otra persona le puede dar, el amor, ese amor, el cual hoy quiero expresarles, llena todo momento de alegría y felicidad al ver tantas acciones nobles de voluntarios, donadores, amigos, compañeros que juntos con la Fundación han aportado no solo la parte económica sino los valores tan importantes como su bondad, su solidaridad y el valor hacia el prójimo”. Recordó que Fundación Letty Coppel está por cumplir 20 años de apoyar a las familias que más lo necesitan en la ciudad de Mazatlán y Los Cabos y eso no sería posible sin la hermosa labor que todos y cada uno realizan. “Les brindo mi cariño sincero y mi admiración total por esta gran vocación de ayudar y servir a los demás, estoy muy conmovida y emocionada, gracias de todo corazón, disfruten de esta hermosa velada y bienvenidos a ‘Maravillas del Océano’ con esta espectacular vista, Dios les colme de bendiciones y buenas noches”, enfatizó en la cena con causa organizada por la Fundación Letty Coppel y el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. Por su parte el empresario fundador del Grupo Pueblo Bonito, Ernesto Coppel Kelly, tras recordar la trayectoria de su vida y que al salir adelante mucha gente le pedía apoyo comentó con su esposa la necesidad de organizarse para brindar la ayuda y fue cuando se decidió crear la Fundación Letty Coppel en el año 2004.





“Fue cuando decidimos hacer la Fundación Letty y yo, la Fundación Letty Coppel, por qué, porque el mundo está lleno de necesidades, la humanidad necesita todo, si cuando hay, no hay, cuando no hay menos, entonces hay que dar, cuando uno despega económicamente tiene uno obligación moral de repartir eso, no te lo quedes todo ni quieran ganártelo todo tú todo, agradécele a Dios que te dio talento y repártelo lo más que puedas”, recalcó Coppel Kelly. “Esta obra salió de una pasión por Mazatlán, este Acuario salió del cariño por mi tierra, pues ni modo que qué, ahora resulta que voy a hacer lana con él y hay que ocultarlo porque si no me la van a hacer de pe..., porque nadie esperaba que lo pudiera terminar y ahora que terminó todo mundo quiere venir, le está yendo a toda ma... y dice pues este cab... lo planeó todo, pues claro que lo planee, pero no lo planee así, no lo planee para yo ganar, lo planee para que Mazatlán tenga una catapulta y siga construyendo como va”.