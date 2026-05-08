$!Realizan convivencia segura con caminata rural en La Noria

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer la sana convivencia, la prevención y la participación ciudadana en las comunidades rurales, el Gobierno Municipal, en coordinación con la Mesa de Convivencia Segura y Jornadas de Paz, llevó a cabo una caminata rural en la sindicatura de La Noria, actividad en la que participaron más de 200 personas entre estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades locales.

A través de un comunicado, se informó que la jornada fue organizada a través de la Dirección de Evaluación y Enlace de la Zona Rural del Ayuntamiento de Mazatlán, en colaboración con el Departamento de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado. En esta actividad participaron alumnos del Jardín de Niños “Eloísa Aguirre del Valle”, la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” y la Unidad Académica Preparatoria UAS Extensión La Noria, quienes se sumaron al llamado de promover valores, cultura vial y entornos seguros para las familias mazatlecas,

Durante el evento se contó con la presencia de la coordinadora de la Mesa de Convivencia Segura y Jornadas de Paz, Judith Martínez Montes; la directora de Evaluación y Enlace de la Zona Rural, Valeria Guadalupe González Peraza; el síndico de La Noria, Mario Salas Rivera; el comisario de la comunidad, Armando Osuna Rubio; así como la directora del CIJ Mazatlán, Nayeli Rodríguez; la jefa de Capacitación de Protección Civil, Wendy Isabel Rochín. Además de Miriam Leticia Ibarra Zavala, en representación de la Universidad Politécnica de Sinaloa; José Luis López García, coordinador de Programas Sociales y Adicciones de la Sección 39; y Miguel Ángel Luna Osuna, de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREVIF).