$!Realizan de manera privada audiencia inicial de detenido por feminicidio de maestra de Escuinapa

MAZATLÁN._ De manera privada se realizó la tarde de este martes la audiencia inicial del detenido como probable responsable del feminicidio de Anyella, con el argumento de que los padres de la maestra de Escuinapa han sido víctimas de ofensas y amenazas a través de las redes sociales.

La audiencia inicial de imputación de Ethan Leonard “N”, de 20 años de edad, ciudadano estadounidense, estaba programada para las 14:30 horas de este 11 de noviembre en la Sala B de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur, en este puerto, pero comenzó a las 15:34 horas presidida por la Juez de Control, Martha Judith Echevarría Romero, en la causa 00865/2025.

Como se informó públicamente en su momento, el pasado 22 de octubre el cuerpo de Anyella fue encontrado en una habitación de un hotel ubicado en la Zona Dorada, de este puerto.

El 10 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ethan Leonard “N”., de 20 años de edad, en el municipio de Comala, Colima, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Tras ser aprehendido en colaboración con la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el ahora detenido fue trasladado a Mazatlán donde fue internado en el Centro Penitenciario El Castillo para ser puesto a disposición de la Juez de Control para la formulación de imputación y determinar si se le dicta en su momento auto de sujeción a proceso por feminicidio en contra de Anyella.

Al comienzo de la audiencia inicial tanto personal del Ministerio Público como el defensor particular y el Defensor victimal de quienes en este caso son considerados como víctimas, la mamá y el papá de Anyella, pidieron que la misma se realizara de manera privada por la información sensible que se iba manejar en la misma.