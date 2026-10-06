Realizan desazolve de ducto para atender desbordamiento de agua de la Laguna del Camarón hacia vialidades

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de Obras Públicas Municipales realizaron trabajos de limpieza y desazolve del ducto que va hacia el mar en busca de resolver el desbordamiento de aguas de la Laguna del Camarón hacia vialidades aledañas.

"Referente al tema que se está suscitando en la Avenida Insurgentes ahorita en la Laguna del Camarón donde si bien recordarán el día de ayer hubo algunas lluvias (entre la noche del domingo al lunes) y estas lluvias no han podido ser desagüadas, ya que la Laguna del Camarón está sujeta al ducto que tenemos ahí saliendo a Valentinos", dijo el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

“Entonces la Dirección de Obras Públicas lo que ha hecho, ha estado trabajando constantemente en la limpieza y desazolve de este ducto que tenemos ahí en Valentinos, sin embargo, la marejada, el mal tiempo de manera alta constantemente nos está llenando el ducto de arena y no nos permite entrar a trabajar”.

Precisó que la intención este martes es limpiar a las 24:00 horas, que es cuando se va registrar la marea más baja de este día y con mayor tiempo de duración, para trabajar en la madrugada con el equipo de Obras Públicas, acompañado de personal de Protección Civil para que pueda salir el agua de la Laguna del Camarón y así evitar el encharcamiento que se tiene en la Avenida Insurgentes, el cual no pasa arriba del nivel de guarnición.

“Los vehículos están transitando sin ningún problema, pero sí es cierto que el tema de la marejada nos está obstruyendo la salida pluvial en esta situación”, añadió Gallardo Noriega ante personal de medios de comunicación este 6 de octubre.

“También es importante mencionarles que lo que es la Avenida Cruz Lizárraga, que se presentan temas similares, la dependencia de Obras Públicas sí ha podido estar limpiando estos ductos constantemente ya que están con mayor manera de poderlos trabajar”.

Precisó que por lo regular está lloviendo en la madrugada y la marea empieza a bajar a las 7:00 u 8:00 de la mañana y en cuanto el mar permite detectar el ducto la cuadrilla de Obras Públicas los está limpiando en esa parte de la ciudad.

En las labores de limpieza y desazolve que se realiza en el docto de la Laguna del Camarón también participa personal del Escuadrón de salvamento Acuático, dio a conocer la SSPM; para resolver el desbordamiento de aguas hacia la Avenida Insurgentes y calles aledañas del Fraccionamiento Flamingos.