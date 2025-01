$!Realizan elección de representantes de sindicaturas y comisarías de manera tranquila en Mazatlán

MAZATLÁN._ La elección de las personas que encabezarán las sindicaturas y comisarías del municipio de Mazatlán se realizan este domingo de manera tranquila, solo no se pudieron instalar tres casillas en igual número de comunidades por falta de personas, informó el coordinador de este Proceso de Elección de Síndicos y Comisarios para el periodo 2024-2027, Gustavo Osuna Lizárraga.

“Se instalaron las casillas tal y como estaban programadas, de las 78 se instalaron 76 (75) casillas, la Comisión de Gobernación y Concertación, en virtud de que no había personas en El Tecomate de La Noria y El Guamúchil, todas pertenecientes a la Sindicatura de La Noria, no se instalaron, todas las demás se instalaron muy bien, las 76 y ha estado con normalidad el desarrollo de la jornada electoral”, añadió Osuna Lizárraga.

Precisó que conforme al Reglamento Municipal para esta elección la votación puede iniciar a las 8:00 de la mañana y concluye a las 16:00 horas, y en aquellas comunidades muy pequeñas, que si los funcionarios de mesa directiva de casilla y los representantes de las planillas participantes ven que ya no hay ninguna persona en la comunidad que pueda votar, acuerdan ellos cerrar la votación a la hora que ellos indiquen que ya no hay ciudadanos que puedan votar ahí o después de las cuatro de la tarde cuando no haya fila para votar.

Quienes resulten electos asumirán este cargo para el periodo 2024-2027, igual que el actual Gobierno Municipal, dijo, pues la Ley de Gobierno Municipal dice que la Presidenta o Presidente Municipal, para auxiliarse de las responsabilidades que le competen lo hará precisamente de las figuras de quienes resulten electos para encabezar las sindicaturas y comisarías.

“En este caso se están eligiendo, el municipio tiene 65 comisarías y ocho sindicaturas, por tanto se van a elegir a excepción de esas dos que le comentaba y en la comisaría de La Chapalota, igual de la Sindicatura de La Noria, ahí tampoco hay ciudadanos, por lo tanto tampoco se va instalar”, reiteró Osuna Lizárraga.