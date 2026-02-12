$!Realizan elementos de seguridad primer operativo de barridos del Carnaval de Mazatlán 2026

Con el objetivo de prevenir cualquier altercado durante los festejos del Carnaval, elementos de seguridad de distintas corporaciones llevaron a cabo el primer operativo de barridos en zonas de playa como Olas Altas y Paseo Claussen, donde se realizarán las actividades de la fiesta mazatleca. Fue en punto de las 8:00 horas cuando elementos de Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y Escuadrón Acuático comenzaron con la actividad de búsqueda de objetos peligrosos entre arena y las piedras del lugar.





El protocolo de supervisión en Olas Altas estuvo encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Director de Cultura, Óscar García Osuna, el Secretario de Seguridad, Jaime Othoniel Barrón Valdez y otros mandos de organismos rescatistas en el puerto, quienes recorrieron la zona para checar entradas, salidas y rutas de evacuación. “Estamos haciendo un operativo de logística aquí en olas altas junto al Director de Cultura, y es para que disfruten tranquilamente con las familias todos estos días de Carnaval; son seis días, de jueves a martes, y todos los días vamos a estar pendiente de que la gente venga a disfrutar del Carnaval, venga con mucha tranquilidad”, dijo Palacios Domínguez.





Además, también se llevó a cabo el monitoreo a zonas destinadas para servicios de emergencias, los puntos de ventas de cerveza, baños y templetes donde se armarán los escenarios para la música en vivo, en una zona que espera recibir a miles de personas, locales y visitantes en los siguientes seis días. Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil, señaló que el objetivo de estos barridos, mismo que harán todos los días durante el Carnaval, tienen el fin de brindar condiciones seguras en el área qmayor afluencia de personas concentra durante los eventos masivos. ”Es una actividad que se hace cotidianamente previo al Carnaval. Todos los días, desde jueves hasta martes, es un barrido que se hace como medida preventiva precisamente para verificar que todo esté en orden. Obviamente en la noche, al cierre para que la gente pueda entrar a Olas Altas Altas , también se hace un recorrido verificando que todos los establecimientos estén cumpliendo con la medida de seguridad”, indicó.



