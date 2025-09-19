$!Realizan elementos rescatistas de Mazatlán simulacro de sismo en la guardería del IMSS viejo

En el marco del Día Nacional de Protección Civil 2025, más de 70 elementos rescatistas de Mazatlán se sumaron al Segundo Simulacro Nacional con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 en las instalaciones del IMSS viejo, sobre Avenida del Mar, el cual dejó un saldo de 482 personas evacuadas y cinco heridos. Participaron en el simulacro las cooperaciones de Cruz Roja, Bomberos de Mazatlán, Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y Tránsito Municipal; quienes lograron el resguardo de las cientos de personas después un tiempo de 3 minutos y 20 segundos, en el que pudieron acomodar a todos sobre la Avenida Rotarismo. La actividad tuvo como epicentro la Guardería infantil del Seguro viejo, donde tras sonar la alerta sísmica a las 11:00 horas, se dio inicio con la evacuación a los pequeñitos de forma ordenada por parte de los trabajadores del lugar, quienes sacaron a los niños tomados de la mano y con una canción para que no se pusieran nerviosos.





Tras evacuaron a la gente, se llevaron a cabo algunas atenciones médicas en los alrededores, donde Cruz Roja brindó chequeos a los “heridos” y proporcionó el servicio de ambulancia para los pacientes más necesitados. Mientras que elementos de bomberos se hicieron cargo de a una persona lesionada desde el techo del Seguro. Asimismo, se estuvo monitoreando con drones todos los rincones del edificio para no dejar a nadie sin evacuar, mientras que se delimitó el área con el cierre momentáneo de calles como una de las vialidades de avenida del Mar, esto para evitar que vehículos o motocicletas pudieran estorbar a los camiones y personal rescatista en su labor. El Simulacro de Mazatlán duró alrededor de 28 minutos y la instancias encargadas lo calificación como un éxito, ya que además de la rápida actuación de los elementos, fomenta la concientización sobre los riesgos latentes en chicos y grandes; pues cabe recordar que esta actividad se realiza en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. Óscar Osuna, Coordinador de Protección Civil, destacó el trabajo en equipo entre los rescatistas, así como la rapidez en que se llevaron a cabo las evacuaciones de los niños. En tanto, reitera la importancia de participar en estos simulacros con infantes pequeños para que vayan adoptado una cultura de autoprotección desde temprana edad.





