$!Realizan en la Juárez la segunda edición del ‘Mercadito Navideño del Bienestar’

MAZATLÁN._ Ante decenas de familias se realizó la segunda edición del “Mercadito Navideño del Bienestar”, evento llevado a cabo la tarde de este jueves en la plazuela de la colonia Benito Juárez.
Este evento fue en un ambiente festivo que impulsó el consumo local y el desarrollo comunitario.
De acuerdo con un comunicado, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, celebró su realización.
En esta edición participaron 50 expositores, todos ellos capacitados a través de los Centros Comunitarios de Bienestar, programa a cargo de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento.
Gracias a los talleres y cursos recibidos, los emprendedores lograron convertir sus habilidades en oportunidades reales de crecimiento económico, señala el comunicado.
Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y servicios, que incluyeron repostería, alimentos, accesorios, ropa, manualidades, así como cortes de pelo gratuitos y tratamientos de belleza.
El Mercadito se consolidó nuevamente como un espacio de encuentro, impulso al talento local y fortalecimiento del tejido social.
“Porque estamos convencidos que espacios como estos espacios fortalecen el tejido social. Aquí nos acompañamos, nos apoyamos y nos celebramos. Queremos que cada expositor se vaya con la satisfacción de haber mostrado su trabajo, de haber vendido, de haber aprendido y, sobre todo, de haber sentido el respaldo de su gente. Porque esa es nuestra definición de Bienestar: oportunidades, comunidad y esperanza”, externó la Alcaldesa Estrella Palacios durante el evento.
La Presidenta estuvo acompañada por el Oficial Mayor, Ángel Fernando Arballo Quintero; el director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García Ruiz; entre otros.