$!Realizan en la Juárez la segunda edición del ‘Mercadito Navideño del Bienestar’

MAZATLÁN._ Ante decenas de familias se realizó la segunda edición del “Mercadito Navideño del Bienestar”, evento llevado a cabo la tarde de este jueves en la plazuela de la colonia Benito Juárez. Este evento fue en un ambiente festivo que impulsó el consumo local y el desarrollo comunitario.

De acuerdo con un comunicado, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, celebró su realización. En esta edición participaron 50 expositores, todos ellos capacitados a través de los Centros Comunitarios de Bienestar, programa a cargo de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento. Gracias a los talleres y cursos recibidos, los emprendedores lograron convertir sus habilidades en oportunidades reales de crecimiento económico, señala el comunicado.

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y servicios, que incluyeron repostería, alimentos, accesorios, ropa, manualidades, así como cortes de pelo gratuitos y tratamientos de belleza. El Mercadito se consolidó nuevamente como un espacio de encuentro, impulso al talento local y fortalecimiento del tejido social.