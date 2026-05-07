$!Realizan en Mazatlán bazar para impulsar a mujeres sobrevivientes de violencia

MAZATLÁN._ En la búsqueda de fortalecer el empoderamiento económico de mujeres que han enfrentado situaciones de violencia y brindarles espacios para promover sus emprendimientos, se llevó a cabo la primera edición del Bazar Violeta Mujeres Empoderadas, organizado por el Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Mazatlán en el Tianguis de la Flores Magón. Como parte de una campaña impulsada por el Centro de Justicia para las Mujeres en Sinaloa y la Secretaría de las Mujeres en el estado, se realizó esta actividad, la cual se desarrolló de manera simultánea en los municipios de Culiacán, Guasave y Ahome, siendo Mazatlán una de las sedes participantes. Así lo dio a conocer la coordinadora del CRJM en Mazatlán, María Guadalupe Ortiz Cuadras, quien señaló que esta jornada es de gran importancia para brindar una oportunidad para exhibir y comercializar productos y servicios elaborados por mujeres que han sido víctimas de violencia en el puerto.

Destacó que esta estrategia de apoyo busca fortalecer su independencia económica y ayudarlas a reconstruir sus vidas después de atravesar situaciones de violencia familiar, psicológica o patrimonial. “La intención es apoyarlas a que se empoderen económicamente con lo que ellas emprenden o aprendieron a hacer dentro de los Centros de Justicia. Muchas de estas mujeres iniciaron un proceso judicial o todavía se encuentran en un proceso psicológico tratando de salir del círculo de violencia en el que estuvieron por mucho tiempo”, comentó. “El objetivo es que se autoempleen y puedan salir adelante, porque cuando son dependientes económicamente de la pareja es difícil que puedan empezar a independizarse”.

La coordinadora regional del CRJM explicó que este tipo de actividades buscan generar oportunidades para que las mujeres comienzan a autoemplearse y desarrollar proyectos propios que les permitan obtener ingresos. Además, señaló que muchas de las usuarias llegan al centro enfrentando problemas derivados de la dependencia económica hacia sus parejas, situación que en muchos casos dificulta que puedan romper ciclos de violencia. “Todo en esta vida es una costumbre, y así como te acostumbras a no trabajar, también te puedes acostumbrar a trabajar y después ya no quieres dejar de hacerlo. La mujer termina empoderada no solamente económicamente, sino psicológica y jurídicamente”, declaró. Durante este bazar participaron cerca de 15 mujeres emprendedoras con una amplia variedad de productos artesanales, alimentos y servicios, entre los cuales se encontraban velas aromáticas, tortillas de harina, salsas caseras, esquites, bolsas de manta pintadas a mano, manualidades tejidas, productos naturistas, artículos cosméticos y decoraciones con globos. Asimismo, algunas participantes ofrecieron servicios de colocación de pestañas, uñas, tratamientos de cejas y terapias alternativas, demostrando las distintas habilidades y oficios que han desarrollado. Ortiz Cuadras destacó que además del aspecto económico, el bazar también representa un proceso de fortalecimiento emocional y psicológico para las usuarias, ya que muchas comienzan a recuperar la confianza en sí mismas y en sus capacidades.