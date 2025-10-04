$!Realizan en Mazatlán ceremonia por el aniversario de creación de la Armada de México

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, celebró en Mazatlán este sábado 4 de octubre la “Ceremonia de Aniversario de la Creación de la Armada de México”.

De acuerdo a un comunicado, durante este acto, que se realizó sin presencia de la prensa, el Vicealmirante del Cuerpo General Daniel Reséndiz Sandoval, Comandante de la Cuarta Región Naval, estuvo acompañado por autoridades navales, personal naval de oficiales, clase y marinería.

Asimismo, durante este evento se llevó a cabo la entrega de reconocimientos en merito a la destacada participación y resultados obtenidos en las diferentes operaciones desempeñadas en este Mando; reconocimientos por concluir satisfactoriamente el curso “Operador para Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia; así como la entrega de reconocimientos al primer, segundo y tercer lugar en los diferentes encuentros deportivos de futbol, basquetbol y Biatlón en la categoría varonil y femenil.