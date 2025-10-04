$!Realizan en Mazatlán ceremonia por el aniversario de creación de la Armada de México

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, celebró en Mazatlán este sábado 4 de octubre la “Ceremonia de Aniversario de la Creación de la Armada de México”.
De acuerdo a un comunicado, durante este acto, que se realizó sin presencia de la prensa, el Vicealmirante del Cuerpo General Daniel Reséndiz Sandoval, Comandante de la Cuarta Región Naval, estuvo acompañado por autoridades navales, personal naval de oficiales, clase y marinería.
Asimismo, durante este evento se llevó a cabo la entrega de reconocimientos en merito a la destacada participación y resultados obtenidos en las diferentes operaciones desempeñadas en este Mando; reconocimientos por concluir satisfactoriamente el curso “Operador para Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia; así como la entrega de reconocimientos al primer, segundo y tercer lugar en los diferentes encuentros deportivos de futbol, basquetbol y Biatlón en la categoría varonil y femenil.
El Comandante de este mando naval también dio un mensaje a los marinos.
“Su labor como marinos ha demostrado que la fortaleza no se mide únicamente en combate, sino también en su gran capacidad de servir a la patria, al pueblo de México y en específico a la comunidad sinaloense, en misiones de alta complejidad, como siempre apegados a la legalidad, al respeto de los derechos humanos y a los principios institucionales que nos caracterizan: honor, deber, lealtad y patriotismo”, recalcó Reséndiz Sandoval.
Esta celebración se remonta a los inicios del México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México.
Lo anterior forma parte de la historia de una institución que representa el Poder Naval de Federación, con la misión de proteger los intereses marítimos del País; mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas nexicanas como costas, ríos, zonas lacustres y recintos portuarios; así como aplicar la autoridad marítima nacional, garantizando la soberanía y desarrollo del territorio mexicano.