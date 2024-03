“Entonces quienes teníamos la posibilidad de trabajar con sistemas de calidad nos pusimos a trabajar y personalmente teniendo la oportunidad de evaluar otras organizaciones que tienden estandarizaciones de clase global me daba cuenta que justo las empresas que no morían eran las que tenían bien afianzados este tipo de sistemas de calidad, les costaba trabajo, pero era más fácil poder sobrevivir”, recalcó.

“Entonces lo que hicimos fue crear una primera comunidad que se llamó Red de Calidad Mexicana”, recordó, “surge a partir de esta crisis de lo que estábamos viviendo, estuvimos trabajando a través de este programa y hubo varios descubrimientos: que es difícil gestionar el cambio sin una estructura de alto nivel”.

También recalcó que el segundo descubrimiento es que el mayor sueño de los directivos es que no dependa de ellos la organización para que pueda funcionar, pero no se vive de deseos, sino de acciones, pero cuando uno no se prepara para la operación natural de los procesos se tienen problemas, y el sueño es de que si los directivos no van la empresa siga.