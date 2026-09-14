$!Realizan ensayo para desfile del 16 de septiembre en Mazatlán

Elementos de la Cuarta Región Naval de la Secretaría de Marina y cadetes de la Escuela Náutica Mercante Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo realizaron este lunes un ensayo previo al desfile cívico-militar del 16 de septiembre, en el que participarán contingentes, vehículos y personal especializado en búsqueda y rescate. La práctica se llevó a cabo en el patio de maniobras de la terminal de Baja Ferries del puerto, donde el personal naval efectuó ejercicios de instrucción militar y coordinación de los diferentes contingentes que formarán parte de la columna que recorrerá el malecón de Mazatlán durante la celebración de la Independencia de México.





El Teniente de Navío Víctor Guardado explicó que esta actividad corresponde a una revista previa al desfile conmemorativo, que este año recuerda los 216 años del inicio de la Independencia. “Vamos a hacer una práctica de instrucción militar. La instrucción militar es una actividad recurrente que hacemos nosotros desde nuestra formación como militares, desde el día uno que nos contratamos hasta el día que nos vamos de retiro”, señaló. Explicó que, ante la proximidad del desfile, las prácticas se realizan diariamente para reforzar el adiestramiento, la doctrina y la disciplina del personal naval.





En el ensayo participaron contingentes de la Cuarta Región Naval, el Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, la Cuarta Brigada de Infantería de Marina y la Octava Flotilla de Unidades de Superficie, además de la representación de la Escuela Náutica Mercante. De esta última institución participaron la Banda de Guerra, escoltas de bandera, banderín y un contingente de cadetes. La columna también incluyó vehículos tipo Escualo, utilizados como unidades blindadas, vehículos pick up y motocicletas BMW, además de unidades relacionadas con las labores de búsqueda y rescate marítimo.





