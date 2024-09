Pero las acciones para presionar y provocar a los pertenecientes al MDU y el equipo del Congreso que acompañó a las Diputadas Gloria Himelda Félix y Verónica Batiz trascendieron.

Al interior de las unidades académicas se colocaron bocinas en volumen excesivo, que ni siquiera los observadores pudieron tolerar, haciendo que se reubicarán a un lugar más alejado.

“Exigimos que se respete el tema de la autonomía universitaria, la intromisión de externos en nuestra universidad viola su autonomía. La violación a la autonomía es la imposición que está realizando el Congreso del Estado, violación a la autonomía universitaria es imponer días y horas para realizar una consulta ilegal, ilegítima y fuera de la ley”.

“Estudiante tú tienes la voz, no estás obligado a participar en un ejercicio impuesto por el Gobierno. Educación de calidad es nuestra finalidad, la UAS somos toda su comunidad universitaria. No a la intromisión del gobierno en la universidad, no a la consulta ilegal, no a la violación de la autonomía”, era el mensaje que se repitió durante horas, a manera de factor exasperante para quienes se encontraban en las mesas de consulta.

Las mesas de consulta abrieron dos horas más tarde del horario establecido durante la rueda de prensa con los Diputados a cargo, e incluso se instaló una menos que el miércoles. La participación fue poca, afectada principalmente por la falta de alumnado, debido a la decisión de la universidad de migrar a clases virtuales.