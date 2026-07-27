Realizan este lunes Mesa Estatal de Seguridad en Mazatlán ante repunte de racha violenta

Ante el repunte de la racha de violencia en Mazatlán, la mañana de este lunes se realiza en este puerto la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz.

El encuentro privado fue programado para iniciar a las 9:00 horas en las instalaciones de la Tercera Región Militar, por lo que desde antes han ingresado funcionarios y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno a este lugar, por la Avenida Juan Pablo II.

De acuerdo con lo que declaró el sábado el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, la reunión es para redefinir estrategias de seguridad ante la racha violenta de las últimas dos semanas.

Y es que en al menos los últimos 15 días se han registrado cerca de 20 personas asesinadas, al menos tres feminicidios, ataques a viviendas y establecimientos comerciales con armas de fuego y explosivos, así como privaciones ilegales de la libertad de varias personas en algunos puntos de la ciudad, entre otros.