$!Realizan estudio de mecánica de suelos en socavón del malecón de Mazatlán

“Se están haciendo los estudios de mecánica de suelos, ya está ahí el ingeniero que está encargado de hacer el estudio de mecánica”, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala en entrevista.

Este lunes iniciaron los estudios de mecánica de suelos en el área donde se presentó un socavón en un tramo del malecón de Mazatlán generado por el oleaje de mar de fondo en las últimas semanas en este puerto.

“Lo que pasa es que ahí tienen que revisar bien la mecánica (de suelos) por la cuestión de la cimentación y la estructura, entonces todos esos estudios son muy importantes si no no se puede reparar el malecón”.

Manifestó que acudiría la mañana de este 6 de julio a dicho lugar, donde efectivamente, aparte de una retroexcavadora, se encontraba una máquina perforadora realizando trabajos en la arena de la playa en ese tramo ubicado frente a la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida de los Deportes.

Fue el pasado 23 de junio cuando se detectó que el fuerte oleaje presentado a lo largo del tiempo y en de las últimas semanas por efectos del mar de fondo debilitó en ese lugar la estructura del malecón, lo que provocó el colapso de alrededor de 12 metros del terreno en ese sitio, generando un socavón, por lo que esa zona fue cerrada al público, de acuerdo con lo que se informó en su momento.