$!Realizan frente a Sede de Justicia manifestación en apoyo a vecina de la Isla de la Piedra acusada de despojo

Sin embargo, a petición de la defensora pública de Inés “S”, quien tiene pocos días de que asumió la defensa y necesita más tiempo para conocer bien el expediente, la misma se pospuso para el 17 de octubre a las 14:30 horas en la sala C.

En la manifestación que se realizó entre las 13:00 y las 14:00 horas, aproximadamente, participaron cerca de 70 personas que acudieron en apoyo de Inés “S”, quien fue citada para acudir a una audiencia especial en la sala E para una diligencia de sustitución del bien el litigio en la causa penal 500/2023.

Habitantes de la Isla de la Piedra realizaron la tarde de este martes una manifestación frente a la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Sur en apoyo de una vecina acusada como presunta responsable de despojo del predio donde tiene fincada su casa, por parte de la Unión de Lancheros de esa zona de Mazatlán.

“Yo soy Inés ‘S’, vivo en la Isla de la Piedra, tengo 35 años viviendo, la Unión de Lancheros me quiere despojar de mi casa, no se me hace justo porque yo tengo papeles, aquí hay mucha corrupción, el fiscal está vendido, desde ahorita les aclaro, me tienen amenazada, no se me hace justo lo que se me está haciendo porque me quieren despojar de mi casa”, añadió Inés “S”.

“Tengo ocho años con este problema y están aferrados, al señor no es nadie el que está viniendo, es Pablo ‘C’ le pagan mil pesos por cada audiencia”.

Agregó que le quieren quitar su casa porque la Unión de Lancheros de la Isla de la Piedra argumenta que el predio donde está fincada es de ellos, pero ella tiene documentos, pero desafortunadamente los abogados que ha contratado no han metido ninguna prueba en este juicio, pega predial y tiene una asignación de su casa ubicada en la colonia Vicente Guerrero.

“Mi casa nada más de hace falta el vaciado, tengo todo, recámara todo, mi cocinita, humildemente pero la tengo, ahí tengo todo, son de 5 metros pasaditos de frente y como 26, 27 de fondo, me quieren quitar mi casa porque dicen que es de ellos y no tienen ninguna prueba que es de ellos, dicen que el Ejido se los dio, ahí no es Ejido, ahí es de la colonia, ahí entraron la desincorporación de tres colonias”, subrayó Inés “S”.

“Y yo lo que quiero es de su ayuda, que esto llegue a los fiscales, al Poder Judicial, donde sea, pero yo desde ahorita les digo, hay mucha corrupción, ellos me la pusieron a mí (la denuncia), la Asociación de Lancheros de la Isla de la Piedra, por despojo, que yo despojé a ellos del predio, ya tengo desde el 2020 estoy batallando, primero por lo civil les gané y después me otorgaron el perdón y después me dijeron que me salí, yo nunca me he salido de mil predio, que el Municipio me reubicó me volteé, pero yo nunca me he salido y ahí voy a seguir”.

Expresó que en la audiencia especial programada para la tarde de este lunes era presuntamente para tratar el desalojo.

Las vecinas y vecinos que acudieron a la manifestación portaban cartulinas con frases de apoyo y exigiendo que se haga justicia en este caso.

“La primera vez que la demandaron yo fui su testigo, ellos le otorgaron el perdón porque no tenían con qué comprobar que ellos eran dueños de ese predio que le dieron, le dio la colonia, la presidenta de la colonia le otorgó ese predio ahí, pero ellos quieren ese predio porque está a orillas del mar, entonces yo vine de testigo y como sabía que ellos no eran dueños, porque yo tengo viviendo más de 40 años, entonces a ella le otorgaron el perdón”, dijo la señora Noemí Cruz Guizar durante la manifestación.