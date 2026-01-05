$!Realizan Fridas en Bici Sinaloa evento del Día de Reyes para niñas y niños de Miravalles, Mazatlán

MAZATLÁN.- Niñas y niños de la comunidad de Miravalles tuvieron el pasado 4 de enero de 2026 un domingo especial.

El Club de ciclismo Fridas en Bici Sinaloa realizó en esa comunidad un evento especial con motivo del Día de Reyes, con el firme compromiso social de fomentar la sana convivencia y el bienestar de niñas y niños de la localidad.

De acuerdo a un comunicado, el evento inició con un mensaje de bienvenida a cargo de Miriam Osuna, líder estatal de Fridas en Bici Sinaloa y de Jesús Fernando Gaspar Navarro, Comisario responsable de Miravalles.

Las y los integrantes del equipo Fridas en Bici Sinaloa organizaron diversas actividades recreativas como el juego de la sillas, carreras de costales, entre otras dinámicas que motivaron a los asistentes de Miravalles en participar activamente en el festejo.

Durante la jornada participaron y apoyaron desarrolladoras inmobiliarias, padres de familia y extranjeros de la comunidad canadiense, quienes se sumaron de manera entusiasta a las actividades programadas.