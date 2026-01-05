$!Realizan Fridas en Bici Sinaloa evento del Día de Reyes para niñas y niños de Miravalles, Mazatlán

MAZATLÁN.- Niñas y niños de la comunidad de Miravalles tuvieron el pasado 4 de enero de 2026 un domingo especial.
El Club de ciclismo Fridas en Bici Sinaloa realizó en esa comunidad un evento especial con motivo del Día de Reyes, con el firme compromiso social de fomentar la sana convivencia y el bienestar de niñas y niños de la localidad.
De acuerdo a un comunicado, el evento inició con un mensaje de bienvenida a cargo de Miriam Osuna, líder estatal de Fridas en Bici Sinaloa y de Jesús Fernando Gaspar Navarro, Comisario responsable de Miravalles.
Las y los integrantes del equipo Fridas en Bici Sinaloa organizaron diversas actividades recreativas como el juego de la sillas, carreras de costales, entre otras dinámicas que motivaron a los asistentes de Miravalles en participar activamente en el festejo.
Durante la jornada participaron y apoyaron desarrolladoras inmobiliarias, padres de familia y extranjeros de la comunidad canadiense, quienes se sumaron de manera entusiasta a las actividades programadas.
Fueron alrededor de 32 niñas y 27 niños los asistentes que disfrutaron la celebración especial por motivo del Día de Reyes que organizó Fridas en bici Sinaloa.
Se entregaron juguetes, dulces, hot dogs, ceviche de sierra, agua de Jamaica, refrescos y la tradicional rosca de reyes con chocolate preparada por los habitantes de Miravalles.
Para finalizar el evento se realizó el sorteo de ocho bicicletas que entregó el rey mago Baltasar a los niños y niñas ganadores.
Fridas en bici es un movimiento con presencia en toda la República Mexicana, y en Mazatlán, Sinaloa, inició sus actividades en mayo del año 2021. Promueve el ciclismo de montaña, actividades de altruismo y fomenta la derrama económica en pueblos y comunidades a través de sus rodadas oficiales que realizan los días miércoles y sábado de manera oficial.