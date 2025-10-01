$!Realizan guardia de honor en monumento al ‘Maquío’ en Mazatlán a 36 años de su fallecimiento

Integrantes del Comité Directivo Municipal, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en Mazatlán realizaron la tarde de este miércoles una guardia de honor en el monumento a Manuel Jesús Clouthier del Rincón, “El Maquío”, al conmemorarse los 36 años de su fallecimiento.

“Nos encontramos aquí reunidos al pie de la estatua de un gran líder, de Manuel Jesús Clouthier, ‘El Maquío’ para rendir un sincero homenaje en el marco del 36 aniversario luctuoso de su partida y lo hacemos convencidos de que la historia, la obra y el legado que ha dejado y dejó para México Manuel J. Clouthier hoy más que nunca es importante el poderlo reconocer, el poderlo recordar”, dijo el presidente del PAN en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías.

“Porque como decía José Saramago, y cito: Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia, y justamente la indiferencia, la apatía en la que se encuentra en estos momentos una gran parte de los mexicanos nos hace y nos obliga a estar reunidos esta tarde aquí para recordar esa historia, para recordar la obra, para recordar esa brecha que con mucho sacrificio y poniendo de por medio su vida abrió brecha para tener hoy un México mucho mejor, un México de libertades y un México de justicia, pero también para no perder de vista que esas libertades conquistadas hoy nuevamente se encuentran en riesgo”.

Fue el 1 de octubre de 1989 cuando el empresario, político, uno de los fundadores del Periódico Noroeste y ex candidato presidencial, Clouthier del Rincón, perdió la vida junto en el en ese entonces dirigente del PAN en Sinaloa, Javier Calvo Manrique, perdió la vida en un accidente de tránsito en la carretera Culiacán-Mazatlán cuando se dirigían a este puerto al cierre de campaña de Humberto Rice García a la Presidencia Municipal de Mazatlán.