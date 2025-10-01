$!Realizan guardia de honor en monumento al ‘Maquío’ en Mazatlán a 36 años de su fallecimiento

Integrantes del Comité Directivo Municipal, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en Mazatlán realizaron la tarde de este miércoles una guardia de honor en el monumento a Manuel Jesús Clouthier del Rincón, “El Maquío”, al conmemorarse los 36 años de su fallecimiento.
“Nos encontramos aquí reunidos al pie de la estatua de un gran líder, de Manuel Jesús Clouthier, ‘El Maquío’ para rendir un sincero homenaje en el marco del 36 aniversario luctuoso de su partida y lo hacemos convencidos de que la historia, la obra y el legado que ha dejado y dejó para México Manuel J. Clouthier hoy más que nunca es importante el poderlo reconocer, el poderlo recordar”, dijo el presidente del PAN en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías.
“Porque como decía José Saramago, y cito: Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia, y justamente la indiferencia, la apatía en la que se encuentra en estos momentos una gran parte de los mexicanos nos hace y nos obliga a estar reunidos esta tarde aquí para recordar esa historia, para recordar la obra, para recordar esa brecha que con mucho sacrificio y poniendo de por medio su vida abrió brecha para tener hoy un México mucho mejor, un México de libertades y un México de justicia, pero también para no perder de vista que esas libertades conquistadas hoy nuevamente se encuentran en riesgo”.
Fue el 1 de octubre de 1989 cuando el empresario, político, uno de los fundadores del Periódico Noroeste y ex candidato presidencial, Clouthier del Rincón, perdió la vida junto en el en ese entonces dirigente del PAN en Sinaloa, Javier Calvo Manrique, perdió la vida en un accidente de tránsito en la carretera Culiacán-Mazatlán cuando se dirigían a este puerto al cierre de campaña de Humberto Rice García a la Presidencia Municipal de Mazatlán.
Por su parte Gabriel Ángel Quintero, en su mensaje como orador del evento, manifestó que este día se está rindiendo un homenaje a una persona que decidió entregar con fervor y con pasión su vida al progreso de México.
“Solo está derrotado quien ha dejado de luchar, fue el legado de amor que nos dejó Manuel Clouthier ‘El Maquío’, y una persona como ‘El Maquío’ que entregó su vida al servicio de la democracia, a la ciudadanización de los órganos electorales, de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral”, añadió Quintero.
“Estas cadenas que ven en este monumento simboliza su promesa de campaña más grande entregada con amor al pueblo de México: Voy a abrirle un boquete al sistema tan grande que yo voy a caber por él, ese boquete tan grande fue la entrega del Gobierno a los ciudadanos de los órganos electorales”.
Recordó que en su campaña presidencial de 1986, Clouthier del Rincón tenía un dicho en el que decía hay que darle de patadas a la marrana para que suelte la mazorca.
“Pero qué creen, esa marrana ha vuelto más brava y más puerca y es por ello amigos panistas que tenemos que volver a esa lucha, a esa brega de eternidad y cumplir el propósito que nos señalaba (Manuel) Gómez Morín de mover las almas por el bien de México”, continuó ante los militantes y simpatizantes panistas.
“Hoy estamos rindiendo un homenaje a una persona que decidió entregar con fervor y con pasión su vida al progreso de México, gracias a esta lucha democrática muchos triunfos electorales fueron reconocidos y ese PRI (Partido Revolucionario Institucional) autoritario y represor finalmente murió, pero hoy ha vuelto remasterizado y aumentado y es por ello que los panistas debemos recuperar esa lucha con esa pasión que Manuel Clouthier ‘El Maquío’ nos enseñó a todos”.
También dijo que de las más grandes enseñanzas que dejó “El Maquío” es que la democracia es como el amor, hay que hacerla todos los días.
En la guardia de honor que originalmente estaba programada para las 7:00 horas de hoy, pero que por las fuertes lluvias que cayeron por la mañana en Mazatlán se pospuso para las 16:00 horas, también tomaron la palabra militantes y simpatizantes del PAN frente al monumento ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier, en este puerto, donde previamente se depositó una ofrenda floral.
También se programó a las 18:00 horas una misa en memoria de “El Maquío” y Calvo Manríquez en la parroquia de San Carlos Borromeo, en este puerto.