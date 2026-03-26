$!Realizan Jornada Cuidemos los Manglares en el Estero del Infiernillo

Bolsas y envases de plástico, trozos de madera y hojas de palmeras, entre otros, se recolectaron la mañana de este jueves durante la edición 17 de la Jornada de Cuidemos los Manglares, que se realizó en el Estero del Infiernillo. Fue cerca de las 7:00 horas cuando frente a las colonias Juan Carrasco y Libertad, en la Avenida Circunvalación, el personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Mazatlán, acompañado de personal de Obras Públicas y de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, entre otros, comenzaron con esta jornada.







Con costales en mano comenzaron a limpiar en la parte oeste del Estero del Infiernillo, recolectando la basura en general, mientras por medio de una bocina se explicaba la importancia de los manglares, hábitat de especies importantes y en ellos nació la acuacultura sinaloense. ”Los manglares son el hogar de muchos organismos importantes para nosotros como la pata de mula, el camarón y el pargo, entre muchas otras especies importantes para la cocina sinaloense”, se dio a conocer.





