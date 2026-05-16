$!Realizan jornada de limpieza en alrededores del mercado Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de mejorar las condiciones de espacios públicos y fortalecer acciones de limpieza en distintos sectores del puerto, se llevó a cabo una jornada más del programa “Mazatlán, Te Quiero Limpio”, impulsado por el Gobierno municipal.
Fue en las inmediaciones del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón donde, desde temprana hora, se puso en marcha la actividad este sábado, en uno de los puntos de mayor actividad comercial y social en la zona sur de la ciudad.
La jornada contó con la participación de cuadrillas de trabajadores de diferentes dependencias municipales, quienes iniciaron las labores de limpieza en calles, banquetas y espacios de convivencia ubicados alrededor del mercado, con el objetivo de ofrecer entornos más limpios, ordenados y seguros tanto para comerciantes, como para vecinos y visitantes.
Las acciones se desarrollaron en diversos puntos de la zona, entre ellos el tradicional Tianguis de la Magón, así como la Plazuela Flores Magón, además de las avenidas Antonio López Saenz y la avenida Azaelea, donde personal realizó trabajos de barrido manual, recolección de basura, retiro de desechos acumulados y limpieza general de áreas públicas.
Durante la jornada también se llevaron a cabo trabajos para mejorar la imagen urbana del sector, considerado uno de los puntos con mayor movimiento diario debido a la actividad comercial que se concentra alrededor del mercado y del tianguis.
Las labores fueron encabezadas por personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, dependencia que coordinó los esfuerzos de trabajadores pertenecientes a distintas áreas del Ayuntamiento, quienes participaron de manera conjunta en las tareas de limpieza y mantenimiento.
El programa “Mazatlán, Te Quiero Limpio” forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno municipal para atender diferentes colonias y espacios públicos del puerto mediante jornadas periódicas de limpieza, buscando prevenir acumulación de basura y conservar en mejores condiciones las áreas de uso común.
Además de las labores operativas, este tipo de jornadas también buscan generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos y fomentar una mayor participación social en el cuidado del entorno.