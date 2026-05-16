$!Realizan jornada de limpieza en alrededores del mercado Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de mejorar las condiciones de espacios públicos y fortalecer acciones de limpieza en distintos sectores del puerto, se llevó a cabo una jornada más del programa “Mazatlán, Te Quiero Limpio”, impulsado por el Gobierno municipal.

Fue en las inmediaciones del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón donde, desde temprana hora, se puso en marcha la actividad este sábado, en uno de los puntos de mayor actividad comercial y social en la zona sur de la ciudad.

La jornada contó con la participación de cuadrillas de trabajadores de diferentes dependencias municipales, quienes iniciaron las labores de limpieza en calles, banquetas y espacios de convivencia ubicados alrededor del mercado, con el objetivo de ofrecer entornos más limpios, ordenados y seguros tanto para comerciantes, como para vecinos y visitantes.

Las acciones se desarrollaron en diversos puntos de la zona, entre ellos el tradicional Tianguis de la Magón, así como la Plazuela Flores Magón, además de las avenidas Antonio López Saenz y la avenida Azaelea, donde personal realizó trabajos de barrido manual, recolección de basura, retiro de desechos acumulados y limpieza general de áreas públicas.