$!Realizan jornada de limpieza en playas de Cerritos de cara al periodo vacacional

En la búsqueda por mantener las condiciones ambientales y sanitarias de las playas de Mazatlán ante el inicio del periodo vacacional de verano, Operadora de Playas Mazatlán y personal del sector hotelero, llevaron a cabo una jornada de limpieza en la zona de Playa Cerritos, como parte del programa municipal ‘Mazatlán Te Quiero Limpio’. Como parte de las acciones para cumplir con los lineamientos que exigen las certificaciones de playas, la Operadora de Playas en conjunto con el Hotel Garner Mazatlán, realizaron esta jornada para mantener la calidad ambiental de la zona marítima. Así lo informó el titular de la dependencia municipal, Ángel García Contreras, quien destacó que este tipo de acciones forman parte de los requisitos establecidos por organismos certificados para conservar los distintivos ambientales que acreditan la calidad de las playas.







“Dentro del programa Mazatlán Te Quiero Limpio estamos trabajando con los diferentes hoteles para limpiar sus frentes de playa certificados, como es el caso del Hotel Garner”, expresó. “La norma nos establece que al menos tenemos que hacer una limpieza mensual, denominada conmemorativa, y en esta ocasión la realizamos principalmente con personal porque los estudiantes están de vacaciones”, añadió. Durante esta jornada, se realizó la recolección de residuos a lo largo de la franja costera, donde, además, se entregó al hotel el banderín oficial remitido por el organismo certificador, el cual acredita el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias exigidas para este tipo de espacios turísticos.





García Contreras expresó que la norma exige efectuar al menos una limpieza mensual, así como la documentación de las actividades para su posterior envío a las instancias encargadas de evaluar el cumplimiento de los estándares. El funcionario mencionó que, debido al periodo vacacional, en esta ocasión no se contó con la participación de estudiantes, por lo que las labores fueron realizadas principalmente por personal del hotel y trabajadores del programa municipal. Asimismo, informó que los monitoreos recientes muestran que la calidad sanitaria del agua se mantiene en niveles óptimos, ya que de acuerdo con los análisis realizados, la concentración promedio de enterococos es de 15 por cada 100 mililitros de agua, cifra que se encuentra muy por debajo de los límites permitidos para playas recreativas. “Nuestras playas tienen inocuidad sanitaria y podemos garantizar a los visitantes que se encuentran en óptimas condiciones. Mantenemos un monitoreo constante de la calidad del agua para garantizar la seguridad sanitaria de quienes nos visitan”, declaró. García Contreras mencionó que estas condiciones permiten ofrecer certeza a los visitantes sobre la seguridad sanitaria de las playas mazatlecas, especialmente ante la llegada del periodo vacacional de verano, cuando se incrementa considerablemente la afluencia turística. En ese sentido, destacó que personal municipal realiza diariamente labores de limpieza desde Cerritos hasta Olas Altas, en un horario desde las 5:00 horas al mediodía, además de mantener cuadrillas de guardia por las tardes para atender las zonas donde se registra una mayor acumulación de residuos.





