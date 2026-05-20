$!Realizan Jornada de Paz ‘Maratón de Lectura’, en El Recreo, en busca de disminuir incidencia delictiva en Mazatlán

Con la premisa de que la paz se construye atendiendo las causas de los problemas sociales, este miércoles se realizó la Jornada de Paz “Maratón de Lectura” en el poblado de El Recreo, ubicado al norte del Municipio, en busca de contribuir a la disminución de la incidencia delictiva en Mazatlán, la entidad y el País. “La atención a las causas es una estrategia del Gobierno de México coordinada por la Secretaría de Gobernación que busca acercar el Gobierno a los ciudadanos siendo un Gobierno de territorio, el cual prioriza la presencia física, el contacto directo y la atención de las necesidades de la ciudadanía directamente en sus espacios”, enfatizó la Coordinadora de la Mesa Regional de Construcción de Paz y de las Jornadas de Paz, Judith Martínez Montes.







Ante niñas, niños y jóvenes de preescolar, primaria y telesecundaria, así como autoridades civiles, militares y educativas de los tres niveles de Gobierno que se congregaron en la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”, en El Recreo, ubicado a unos 21 kilómetros al norte de este puerto, agregó que anteriormente esas jornadas nada más se realizaban en la zona urbana de Mazatlán, pero la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez pidió que se replicaran en la zona rural. “Estas Jornadas se denomina Maratón de Lectura, por lo que también agradecemos a la maestra Marisol Lizárraga Lizárraga que con su vasta experiencia logrará que estos niños, jóvenes y por qué no también los padres de familia que nos acompañan, papás y mamás, se enamoren de la lectura, para todas y todos esperamos que disfruten de estas Jornadas y decirles que desde el Gobierno federal que encabeza nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestra Secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Icela Rodrígugez Velázquez les agradecemos a todas y todos por construir juntos la paz”, continuó.









Expresó que la Presidenta de la República tiene una convicción que guía toda la estrategia de seguridad que hoy aplica en el país y que es que la paz se construye atendiendo las causas. “La paz se construye atendiendo las causas, es por eso que el Plan de Convivencia Segura nos trae aquí para platicar y aprender de temas que importan y que transforman: educación vial, prevención de adicciones, inteligencia emocional, valores, salud y el derecho de cada niño y cada mujer a vivir sin acoso y con dignidad y también agregaría aquí el derecho que tienen los niños solamente por ser niños”, enfatizó Palacios Domínguez. “Es importante que ustedes estén atentos y que estén aprovechando estas lecciones que se traen a esta Escuela porque lo hacemos con mucho cariño porque cuando aprendemos a reconocer nuestra emociones, a comprender los riesgos que nos rodeas, a conocer nuestros derechos estamos construyendo precisamente una nueva cultura de paz basada en el respeto, en la armonía, en el diálogo , en la tolerancia y esa cultura de paz es prevención y seguridad”.





