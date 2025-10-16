$!Realizan jornada de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis C en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de participación y compromiso social por el autocuidado de la salud, se llevó a cabo la Jornada 14 de pruebas rápidas para la detección de sífilis, hepatitis tipo C y VIH, organizada por la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTQ+ en Mazatlán.
Con el propósito de fomentar la prevención, el cuidado de la salud sexual y la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, se realizó la actividad este jueves, consolidando el trabajo que esta dependencia ha mantenido de manera constante a lo largo del año.
El titular de esta coordinación, Israel Tavera Posadas, comentó que durante esta jornada se realizaron cerca de 40 pruebas, una cifra alentadora que refleja cómo cada vez más personas confían en este tipo de campañas preventivas.
“En esta jornada hubo muy buena participación, mucha afluencia de la población. Desde antes de que iniciáramos ya había personas esperando, y al concluir todavía había ciudadanos formados para realizarse su prueba”, comentó.
“Es satisfactorio ver cómo la gente se interesa en cuidar su salud y reconoce la importancia de la prevención”, añadió.
El funcionario señaló que estas acciones tienen el objetivo de acercar este tipo de servicios a distintos sectores de la población, en especial aquellos que han enfrentado barreras de acceso como las comunidades LGBTQ+.
Asimismo, expresó que la confianza que los ciudadanos han depositado en estas jornadas ha permitido que los resultados sean positivos no solo en la detección temprana de enfermedades, sino también a la sensibilización con respecto a la responsabilidad individual en el cuidado de la salud sexual.
Tavera Posadas compartió que la próxima jornada de pruebas rápidas, correspondiente a la número 15, se tiene prevista llevar a cabo durante la tercera semana de noviembre, por lo que invitó a la ciudadanía a estar pendiente de la convocatoria, recordando que estas son gratuitas, confidenciales y rápidas, a las cuales cualquier persona puede acudir sin necesidad de cumplir requisitos adicionales.
“Nuestro objetivo no es solo detectar, sino también educar y promover hábitos de prevención. Cada día atendemos a personas que buscan información o asesoría, y eso nos dice que la conciencia sobre la salud sexual está creciendo en Mazatlán”, agregó.
Por otro lado, el coordinador señaló que las acciones preventivas no se limitan a las jornadas mensuales, ya que la coordinación mantiene actividades permanentes de promoción y orientación sobre salud sexual, dirigidas a la población en general.
En este sentido, Tavera Posadas anunció que el próximo 24 de octubre, en conjunto con el Sistema Nacional del Empleo en Mazatlán y otras dependencias gubernamentales, se llevará a cabo la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables.
Con este evento se busca fomentar la inclusión laboral y ofrecer oportunidades de desarrollo económico a sectores que frecuentemente enfrentan discriminación.
“Es importante promover este tipo de actividades para que la población sepa que existen oportunidades laborales y que el gobierno está trabajando para que todas las personas tengan acceso a un empleo digno”, dijo.
“Queremos fomentar la inclusión y el respeto no solo desde el ámbito de la salud, sino también desde el desarrollo social y económico”.
La feria se desarrollará en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa a partir de las 09:00 horas, y estará dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores, afromexicanos y miembros de la comunidad LGBTQ+, entre otros grupos.