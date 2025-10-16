$!Realizan jornada de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis C en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de participación y compromiso social por el autocuidado de la salud, se llevó a cabo la Jornada 14 de pruebas rápidas para la detección de sífilis, hepatitis tipo C y VIH, organizada por la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTQ+ en Mazatlán.

Con el propósito de fomentar la prevención, el cuidado de la salud sexual y la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, se realizó la actividad este jueves, consolidando el trabajo que esta dependencia ha mantenido de manera constante a lo largo del año.

El titular de esta coordinación, Israel Tavera Posadas, comentó que durante esta jornada se realizaron cerca de 40 pruebas, una cifra alentadora que refleja cómo cada vez más personas confían en este tipo de campañas preventivas.

“En esta jornada hubo muy buena participación, mucha afluencia de la población. Desde antes de que iniciáramos ya había personas esperando, y al concluir todavía había ciudadanos formados para realizarse su prueba”, comentó.

“Es satisfactorio ver cómo la gente se interesa en cuidar su salud y reconoce la importancia de la prevención”, añadió.