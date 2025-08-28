$!Realizan Jornada del Empleo en Mazatlán como parte de las Jornadas por la Paz

Como parte de las Jornadas por la Paz, este jueves se realizó en la Plazuela República, en el Centro de Mazatlán, la Jornada del Empleo en el que empresas e instituciones ofertaron 170 puestos de trabajo.
”Este es un evento en el marco de las Jornadas por la Paz del Gobierno federal y hay 170 vacantes, va haber también 15 empresas participando aquí en el evento”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal, Alí René Zamudio Garza.
Agregó que esta jornada se realizó de las 9:00 a las 13:00 horas, pero en dicha Secretaría se cuenta con Bolsa de Trabajo todo el año.
Los rangos de los sueldos que están disponibles en la Jornada van de los 11 mil a los 50 mil pesos, dio a conocer.
”Es un honor dirigirme a ustedes en representación de nuestra Presidenta Municipal, licenciada Estrella Palacios Domínguez en el marco de esta Jornada del Empleo que forma parte de las Jornadas de paz, programa del Gobierno de México que impulsa la seguridad, el bienestar y la cohesión social”, añadió Zamudio Garza en su mensaje en el evento inaugural.
”Expreso un especial reconocimiento al Servicio Nacional del Empleo por su valiosa colaboración, así como a las instituciones federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional por su firme compromiso en la construcción de paz en nuestro país, de igual manera agradecemos a las empresas participantes cuya disposición y confianza hacen posible que más ciudadanas y ciudadanos encuentren oportunidades laborales que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro municipio”.
Reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Mazatlán de seguir trabajando de manera coordinada para que Mazatlán continúe siendo una ciudad de paz, progreso y oportunidades para todos.
El evento inaugural fue encabezado por autoridades de los diferentes niveles de Gobierno.
Este día instituciones como la Octava Región Naval también participaron en la Jornada del Empleo invitando a las y los mexicanos de 18 a 29 años a ingresar a diferentes áreas laborales en esa dependencia, pero también pueden consultar la página electrónica para ingresar a la Secretaría de Marina Armada de México en cualquier lugar del País.