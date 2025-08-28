$!Realizan Jornada del Empleo en Mazatlán como parte de las Jornadas por la Paz

Como parte de las Jornadas por la Paz, este jueves se realizó en la Plazuela República, en el Centro de Mazatlán, la Jornada del Empleo en el que empresas e instituciones ofertaron 170 puestos de trabajo.

”Este es un evento en el marco de las Jornadas por la Paz del Gobierno federal y hay 170 vacantes, va haber también 15 empresas participando aquí en el evento”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal, Alí René Zamudio Garza.

Agregó que esta jornada se realizó de las 9:00 a las 13:00 horas, pero en dicha Secretaría se cuenta con Bolsa de Trabajo todo el año.

Los rangos de los sueldos que están disponibles en la Jornada van de los 11 mil a los 50 mil pesos, dio a conocer.

”Es un honor dirigirme a ustedes en representación de nuestra Presidenta Municipal, licenciada Estrella Palacios Domínguez en el marco de esta Jornada del Empleo que forma parte de las Jornadas de paz, programa del Gobierno de México que impulsa la seguridad, el bienestar y la cohesión social”, añadió Zamudio Garza en su mensaje en el evento inaugural.