$!Realizan Jornadas de la Paz, ahora en la colonias Urías, al sur de Mazatlán

Por tercera ocasión en Mazatlán se realizan las Jornadas de la Paz, ahora en la colonia Urías, al sur de esta ciudad, para fortalecer el tejido social, promover la convivencia comunitaria y acercar servicios integrales a la población. Las jornadas anteriores se realizaron en los fraccionamientos Pradera Dorada y Santa Fe y este miércoles y jueves se llevan a cabo en la Unidad Deportiva “Marco Antonio Villela Lizárraga”, de las 8:00 a las 14:00 horas. Ahí personal de instituciones de los tres niveles de gobierno muestran las actividades que realizan y ofrecen los servicios para los que están facultados, además instituciones educativas muestran su oferta académica.







La responsable de las Jornadas de la Paz; María Guadalupe Lachino Salinas, reiteró el compromiso de seguir acercando los beneficios y programas a distintos sectores del municipio para contribuir a la construcción de comunidades más seguras. En tanto que el director de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de Mazatlán, Francisco Javier García Ruiz, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, resaltó el compromiso de trabajar de manera coordinada entre los gobiernos municipal, estatal y federal para atender las necesidades de los ciudadanos. “Venimos a dar lo mejor de nosotros en atención durante estas Jornadas de la Paz. Decirles que Sinaloa y Mazatlán les dan la bienvenida a todas y todos ustedes y reiterar que estamos listos para esta jornada y para las próximas semanas cuando estaremos también en otros polígonos de Mazatlán”, dijo García Ruiz.



