$!Realizan Jornadas de Paz ahora en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán

Después de que la semana pasada se llevaron a cabo en Pradera Dorada, este miércoles y jueves se realizan las Jornadas de Paz en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, otra de las zonas consideradas de mayor incidencia delictiva en la ciudad. “Como les mencionaba en este arranque que fue la semana pasada: nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas, nosotros vamos a estados y municipios que tienen altos índices de inseguridad”, dijo la encargada de Atención a las Causas del Gobierno Federal en Mazatlán, María Guadalupe Laquino Salinas. “Sobre todo por eso las zonas de paz que nosotros decidimos es a través de los datos que nos da la Secretaría (de Seguridad Pública) de los municipios de manera conjunta con los datos del Secretariado Ejecutivo (de Seguridad Pública) a nivel nacional, ellos nos dan indicadores para nosotros poder designar y establecer los polígonos, esto es un trabajo conjunto con el Gobierno federal, estatal y municipal”. Precisó que en estos momentos se tiene ya trabajado junto con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad del Municipio los 10 primeros polígonos de Mazatlán.







“Arrancamos en Pradera (Dorada), estaremos esta semana en Santa Fe y posteriormente en Madero, en Urías y algunas otras colonias que ya les estaremos informando”, continuó Laquino Salinas en entrevista tras el inicio de las Jornadas de Paz en el Sendero de Paz ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe. “Tenemos varios indicadores, uno de los más importantes es que tengamos presencia de jóvenes de 12 a 29 años porque derivado de este indicador nosotros vamos a invitar a los jóvenes de 12 a 29 años que no trabajen, que no estudien, que tengan problema de consumo de sustancias para incorporarlos a uno de los programas más importantes que ahorita tiene el Gobierno federal la Presidenta, este programa va enfocado al tema de jóvenes, queremos rescatar a los jóvenes de prácticamente de las células delictivas y que estén con nosotros trabajando”. Reiteró que eso le parece muy importante y el Programa es Jóvenes Unen al Barrio, por eso esa estrategia va dirigida a las y los jóvenes del municipio de Mazatlán, pero también a las y los de otros estados del país pues es un programa a nivel nacional.







“Es el tema de la presencia de jóvenes, rezago educativo, bajo índice de desarrollo social, alta delincuencia que son los más importantes en este momento, grupos vulnerables, eso es lo más importante (de los indicadores de las Jornadas de Paz)”, continuó la funcionaria federal en entrevista. “No solamente es la percepción, no solamente del estado de Sinaloa sino es una estrategia que está en todo el país, a mí me tocó estar en Tabasco y la verdad es que en las zonas que hemos intervenido son zonas que requieren, tienen necesidades, nosotros como Gobierno federal atendemos con programas sociales y esto nos ayuda mucho a recuperar el tejido social, la cohesión social que me parece muy importante el tema de organización y de participación de la propia comunidad, es algo que nos da resultados sin duda”. Precisó que es una estrategia que dio resultados en la Ciudad de México cuando la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, era Jefa de Gobierno, se llamó Barrio Adentro, ahora se hace en todo el territorio nacional. “Ahorita nosotros tenemos la indicación de tocar casa por casa e identificar a los jóvenes, la primer pregunta que hacemos en los domicilios es ¿En esta familia tenemos algún joven de 12 a 29 años que no trabaje, que no estudie, a lo mejor que tenga algún problema de consumo?, por eso ven todas las dependencias del Gobierno federal que apoyan y ayudan en esa estrategia, me parece importante todo lo que están haciendo”, continuó. Precisó que el Programa Jóvenes Unen al Barrio será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se implementará sobre todo en las zonas denominadas Zonas Territorios de Paz y se invitará a dichos jóvenes para que ellos mismos hagan actividades deportivas, culturales, artísticas, además se les da un apoyo económico. “Son 61 territorios de paz ( o municipios en el país), son los mismos indicadores que les acabo de mencionar, alta delincuencia, presencia de jóvenes (que no estudian ni trabajan), bajo índice de desarrollo social, rezago educativo, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes que no vayan a la escuela, la Presidenta trae un programa muy importante de reinserción educativa con aquellos adolescentes que ya no van a la escuela”, dijo Laquino Salinas. Durante las Jornadas de Paz en el Fraccionamiento Santa Fe, que se realizan de las 9:00 a las 14:00 horas este 3 y 4 de junio, las dependencias de los tres niveles de gobierno ofrecen sus diferentes servicios y realizan actividades como limpieza de canales, cortes de pelo, entre otros.





