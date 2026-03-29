$!Realizan jóvenes del Pajuma procesión del Domingo de Ramos, en Mazatlán

Dando inicio a la actividad que tendrá la Pascua Juvenil Mazatlán (Pajuma) en esta Semana Santa, la congregación de jóvenes liderados por el Padre Armando Duran, celebró una edición más de la sagrada procesión del Domingo de Ramos, en la que representan la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Montado sobre un burrito, el joven que encarnó a Jesucristo fue escoltado por decenas de feligreses en su marcha desde el Monumento al Pescador hasta la Catedral Basílica de Mazatlán. Durante el trayecto, los fieles ondeaban de arriba a abajo sus palmas para dar la bienvenida al Mesías.









Con cánticos de “Alabaré, alabaré al señor” y “Que viva, que vida Cristo”, los jóvenes cumplieron con un arranque perfecto para las labores religiosas que tendrán en próximos días, destacando el viacrucis viviente que estarán representando el próximo viernes en los alrededores de Catedral a las 10:00 horas. “Como Iglesia Católica, hoy en Domingo de Ramos estamos dando apertura a lo que es la Semana Santa, que es la semana más grande para nosotros los cristianos, porque es donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la obra más grande que hizo Jesucristo para nuestra salvación”, explicó el Padre Armando Durán. De igual modo, el sacerdote y líder del Pajuma, hizo un llamado a los turistas para que también abran el corazón a Dios durante estas vacaciones; además de dar el ejemplo a sus hijos al no caer en excesos ni ocio en la temporada vacacional que justamente inició este fin de semana.







