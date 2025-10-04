$!Realizan Jubilados de la UAS nuevo plantón en Mazatlán; ahora en la zona turística

En busca de continuar con su lucha por evitar la nueva reingeniería impuesta por el Rector Jesús Madueña, maestros y trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa colocaron un nuevo plantón en Mazatlán para mostrar su inconformidad; ahora en la zona turística. Con dos carpas y varias lonas que dejaban claro su mensaje, alrededor de 25 personas se instalaron en la explanada del mirador fotográfico de las Letras de Mazatlán, donde entregaron volantes y afirmaron que no se moverán en todo el fin de semana para demostrar la fortaleza de lucha que tienen. Mireya Hernández, trabajadora jubilada, expuso las razones por los que una vez vuelven a alzar la voz en contra del contrato colectivo de trabajo que desde Rectoría buscan achacarles; mientras que también protestan contra la nula intervención que las autoridades estatales y federales han tenido.







“Estamos realizando un plantón permanente porque queremos que esta noticia se haga a nivel nacional, ya que tanto las autoridades del Estado ni el Gobierno federal han intervenido en la falta de recursos que impera en la Universidad. Todo mundo conoce que la falta de recursos es por los malos manejos administrativos, pero se echan como si estuvieran en una cancha de ping-pong la bolita, escudándose en la famosa autonomía”, dijo Hernández Colunga. “No podemos creer nosotros los universitarios que si reciben recursos, tanto federal como estatal, no los puedan obligar a transparentar o hacerles auditoría. Ellos se amparan, no hacen auditorías; ahorita nos quieren imponer un fideicomiso, sacaron una votación con el Consejo Universitario, el cual no tiene por qué intervenir en las prestaciones de los trabajadores de la UAS, ni el personal de confianza”. Señaló que la reingeniería del rector ha provocada la división entre los trabajadores, ya que el mismo Sindicato los ha abandonado en su lucha. Es por eso que vuelve a pedir la intervención de los altos organismos para echar abajo el proyecto de Madueña. “Esta convocatoria que saca el rector es un simulacro. Nuestro sindicato está tan vendido y entregado por desgracia, que hasta ahorita no ha sacado ni asambleas zonales ni asamblea general para dar información sobre las pretensiones del rector. Es una vergüenza que prácticamente nos han dejado solos a los trabajadores, y es una vergüenza que ni el Gobierno Estatal ni el federal les puedan poner un hasta aquí en tanto robo y mal manejo del recurso”. Recalcó la enorme preocupación que tienen varios jubilados de la UAS porque esta nueva norma vaya a afectarles el contrato colectivo, pues incluso ya los han implementado la eliminación de su prima vacacional a algunos; mientras que con otros aún existen adeudos.





