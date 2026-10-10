$!Realizan kermés en el CRIT Sinaloa para recaudar fondos para terapias infantiles

MAZATLÁN._ Con una kermés familiar, espectáculos artísticos, actividades infantiles y una jornada de puertas abiertas, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sinaloa invitó este sábado a las familias de Mazatlán a conocer sus instalaciones y contribuir a la atención de niñas y niños con discapacidad y autismo. María Gutiérrez Pérez, directora general del CRIT Sinaloa, explicó que la actividad de este sábado formó parte de la jornada nacional del Teletón y tuvo dos objetivos principales: acercar a la comunidad al CRIT, ubicado en Mazatlán; y recaudar fondos para las terapias de sus beneficiarios. “Nosotros nuestra principal meta es que las y los mazatlecos conozcan su CRIT y vean que las donaciones que han hecho desde hace tres años son una realidad, que estas instalaciones son para el servicio de nuestros niños y niñas con discapacidad o autismo”, expresó.









La jornada incluyó una oferta de alimentos, bebidas, artículos diversos y actividades recreativas, además de presentaciones artísticas de estudiantes, espectáculos de magia y música, así como una función de Lucha Libre, una de las novedades de esta edición. Para la kermés se reunieron 22 puestos de alimentos y 21 espacios dedicados a la venta de artículos, actividades infantiles y otras dinámicas, a los que se sumaron atracciones como brincolines y el espectáculo de lucha libre. Gutiérrez Pérez señaló que los participantes se sumaron de distintas maneras a la causa, pues algunos establecimientos ofrecieron donar el total de sus ventas, mientras que otros aportarían un porcentaje, de acuerdo con sus posibilidades y la inversión realizada. “Cualquier venta que se haga, es un peso, 2 pesos, 10 pesos, 100 pesos que van a ir directamente a las terapias de los niños”, destacó.



Atienden a 600 niñas y niños Actualmente, el CRIT Sinaloa tiene 600 niñas y niños activos en sus programas de atención, de cuales alrededor de 390 reciben servicios relacionados con discapacidad, mientras que el resto forma parte del grupo de atención a personas con autismo. La directora general destacó que los beneficiarios provienen de distintos municipios de Sinaloa e incluso han comenzado a recibir a algunas familias de Nayarit. Como parte de la jornada nacional, también se presentó una cápsula sobre Max, un niño mazatleco que recibe atención en el grupo de autismo desde hace dos años y medio. La historia muestra sus avances en la comunicación, la convivencia y su integración en los entornos familiar, escolar y comunitario. La representante del centro resaltó que compartir experiencias como la de Max permite mostrar el impacto de las terapias y acercar a la población a las historias de las familias que reciben atención.









¿Cómo apoyar al CRIT? Quienes no pudieron asistir a la kermés pueden realizar donativos a través de los tradicionales cochinitos amarillos del Teletón, en las sucursales bancarias participantes o por medio de la página oficial teleton.org. Asimismo, las familias interesadas en solicitar atención para sus hijas e hijos pueden consultar las redes sociales de CRIT Sinaloa, en Facebook e Instagram, o ingresar al portal de Teletón y seleccionar el centro de Sinaloa para obtener información sobre el proceso de inscripción a la lista de espera. Gutiérrez Pérez aclaró que no es necesario acudir físicamente a Mazatlán para iniciar el trámite, ya que las familias pueden llenar el formulario en línea y esperar a que el personal del centro se comunique con ellas. La jornada buscó que la comunidad conociera de primera mano las instalaciones y los servicios que se ofrecen en el puerto, así como la manera en que sus aportaciones contribuyen a la rehabilitación y atención de la niñez.