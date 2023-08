Karina Méndez madre de familia de un niño que ingresa a primer grado de primaria, comentó que debido a su trabajo no había tenido tiempo de canjear uniformes y útiles escolares y este domingo aprovechó, solo canjeó uniformes porque ya no había paquete de útiles escolares para primer grado.

“Por mi trabajo no había venido, ya cambié los uniformes, no pude canjear útiles porque ya no hay para primer grado me mandaron hasta la Juárez, pero por no venir con tiempo pasa esto”,expresó Karina en su recorrido por comercios del Centro de Mazatlán.

Por su parte, Maricarmen López manifestó que ya tiene canjeado uniformes y útiles escolares y acudió al centro solo a comprar la mochila de su hija Sofía.

”Ya tengo cajeado todo, solo me faltaba la mochila, me vine al centro porque aparte de que me queda cerca está más barato que en otros lados”, expresó Maricarmen.

Y así fue el panorama comercial este domingo en distintos puntos de Mazatlán, previo al inicio de clases este lunes 28 de agosto.