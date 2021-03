Realizan limpieza de acantilado con apoyo de Bomberos Mazatlán

Buscando concientizar a las personas de que es muy fácil tirar basura, pero muy difícil recogerla, un grupo de ciudadanos con apoyo de elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán con equipo de rapel, realizaron ayer una jornada de limpieza de acantilados cercanos al Colegio El Pacífico.

Dos elementos de dicha agrupación de rescate, con su equipo de protección y con cuerdas, descendieron a los acantilados ubicados a ambos lados del citado centro educativo, en el Paseo del Centenario, de las 10:00 a cerca de las 12:00 horas para recoger bolsas de plástico, envases, botellas de vidrio y todo tipo de basura que arrojan personas que acuden a pasear en esa parte de Mazatlán.

“No se trata nada más de recoger basura, lo principal es la reducción de basura y dónde vamos a empezar con eso, (haciendo) un análisis personal de la basura que generamos y estamos tirando y cómo podemos reducirla, revisar nuestro consumo y lo que estamos tirando, porque este problema no va terminar si no hay reducción de basura y esa reducción tiene que venir desde una casa, escuela, empresa, fábrica, todos tenemos que ver la reducción de desechos y basura, eso es lo principal”, dijo Roberta Cortazar, quien junto con Guadalupe Aguilar impulsaron dicha acción comunitaria.

Ante este diario recordó que siempre ha tenido inquietud de cuidar la naturaleza, es de Chihuahua, pero visita mucho Mazatlán donde vive su hija y de pequeña era muy observadora, cerca de la ciudad donde vive está el Parque Nacional Cumbre de Majalca, que ha visitado desde que era chica y fue viendo el deterioro del lugar porque la gente arrojaba basura, lo que provocó una fuerte contaminación ambiental y ya de adulta le entró la inquietud de hacer algo por dicho parque.

“Con una hermana empezamos a limpiar áreas cuando íbamos de caminata y ahí me nació la inquietud, luego en la ciudad de Chihuahua abren un parque que se llama Presa Rejón donde mucha gente va a andar en bicicleta, a caminar, para nosotros ha sido un gran lugar que abrió el Gobierno, porque allá vivimos en desierto y es una manera de ver un cuerpo de agua, y la verdad lo mantienen muy limpio.

“Pero yo me di cuenta que debajo de puentes y en el área donde iban los pescadores había mucha basura, entonces empecé a recoger y gente se me fue uniendo, ahorita tenemos un grupo de alrededor de 15 personas en Chihuahua que salimos a caminar una o dos veces por semana para hacer limpiezas en áreas naturales”, continuó.

Recordó que cuando llegó a Mazatlán y empezó a caminar por la playa se dio cuenta que había basura y empezó a recogerla, lo que ha sido una muy buena experiencia porque ha conocido mucha gente, los clavadistas son sus amigos, platica con el ostionero y el caracolero sobre la importancia de cuidar el mar que les está dando el sustento, porque los clavadistas hacen su espectáculo en el mar y los demás sacan el producto también del mar.

“Entonces me gusta platicar con la gente y contagiarlos y decirles que hay que adoptar un lugar, por ejemplo a los clavadistas les dije este es su lugar de trabajo deben de conservarlo limpio, deben de darle el mensaje a las personas antes de hacer su espectáculo como lo están haciendo ya desde antes y no dejar ese mensaje porque la naturaleza es la fuente de todos los elementos que necesitamos para una vida sana y plena, entonces si no la cuidamos no nos estamos cuidando a nosotros mismos”, reiteró Roberta Cortazar.

“Ese es mi mensaje, esa es mi lucha, esa es mi pasión, limpiar espacios naturales, después de hacerlo me siento muy bien y las experiencias han sido incontables y muy buenas”.

Por su parte Guadalupe Aguilar precisó que se trató de una acción comunitaria de concientización de cuidar, de no arrojar basura al mar, y en su caso también realiza labores de limpieza en el Centro Histórico de Mazatlán, que es donde vive, entonces Roberta Cortázar dijo que al no poder bajar al acantilado decidieron ir con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán e invitarlos a participar para limpiar los acantilados en mención.

Pero precisó que previamente, a las 9:00 horas comenzó una sección de cuentos infantiles que contó Laura Medina a niños sobre cuestiones ambientales para cuidar los mares.

“Porque creemos que a los niños hay que educarlos desde ahorita y una micro jornada de limpieza por parte de los niños en la playa de Olas Altas, además participó una bailarina que hizo un performance relacionado con la limpieza de mares y se cerró con la limpia de los bomberos en los acantilados.

“Pero lo importante de esto es que se vea comunidad y crear comunidad y crear conciencia para mantener limpios nuestros mares y para enseñar a nuestra gente, esta es una acción muy difícil, cuán difícil es limpiar lo que se ensucia tan fácil, detener ese impulso a lanzar hacia abajo porque luego sacarlo del mar implica que vengan los bomberos a rescatarlos, a rescatar a los peces”.

Mientras que el segundo comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y Jefe Operativo del mismo, Saúl Robles Chávez, manifestó que afortunadamente les hicieron dicha invitación y el trabajo de esta agrupación es ayudar a la ciudadanía y en este caso se trató de una labor social.

“El Departamento de Bomberos a través de los muchachos vamos a utilizar equipo de rescate para asegurar que no vaya haber ningún accidente al momento de andar limpiando, y quién más hacerlo que ellos que están entrenados en ésto (en rescates), lo que vamos a hacer ahorita es que van a bajar dos con sus equipos de seguridad como lo están viendo para recolectar la basura que está ahí en el acantilado, tenemos aquí la unidad de rescate, una unidad más y una ambulancia de respaldo para poder atender cualquier situación que tengamos”, añadió Robles Chávez.

“Ésto es para hacer consciencia tanto la ciudadanía mazatleca como los turistas también, que vean todo lo que se tiene que hacer para mantener limpias las ´áreas, Mazatlán es muy bonito, pero con la basura que le echamos aquí a los acantilados pues deja de lucir un poquito, en este caso el mensaje es que nos ayuden, que hagan consciencia y que depositen la basura en su lugar”.

En bolsas los elementos de Bomberos retiraron la basura de los acantilados y se pretende que continuarán estas acciones ciudadanas de cuidado del medio ambiente.